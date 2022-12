Glatteis und Eisregen führen zu mehreren Unfällen auf der A96

Auf der A96 ist es am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag zu mehreren Unfällen gekommen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Ursachen waren Glatteis und Schneeregen.

16.12.2022 | Stand: 09:23 Uhr

Am Freitagmorgen sorgen Glatteis und Schnee für chaotische Zustände auf den Straßen in Bayern. Auf der A96 ist es bei diesen Verhältnissen bereits am Donnerstagabend zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der spiegelglatten Fahrbahn stießen fünf Autos bei Windach im Landkreis Landsberg am Lech zusammen. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass sie vorher ins Rutschen gekommen waren.

A96: Sechs Verletzte bei Unfällen nahe Landsberg

Bei der Verkettung von Unfällen wurden sechs Menschen verletzt. Über die schwere der Verletzungen wurden zunächst keine Details bekanntgegeben. Die Autobahn wurde bis 3.00 Uhr komplett gesperrt, um sie für Rettungs- und Bergungsarbeiten freizumachen. Rettungsdienste und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Nacht zum Freitag kam es auf der A96 dann noch zu mindestens sieben weiteren Unfällen auf der A96. Sie ereigneten sich zwischen Landsberg-Ost und Greifenberg. Das teilte die Polizei mit. Ursache waren auch in diesen Fällen die glatte Straße und der Eisregen. Alle Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf der Strecke am Freitag besonders vorsichtig unterwegs sein.

In Augsburg und der Region ist am Freitag ebenfalls Vorsicht geboten. Glatteis sorgt in und um Augsburg für Gefahr auf den Straßen. Am Morgen waren noch nicht alle Straßen in der Stadt geräumt.

