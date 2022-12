"God of War" bekommt eine Serie bei Amazon Prime: Was ist bisher bekannt?

Die Neuauflage der "God of War"-Reihe bekommt eine eigene Serie bei Amazon Prime. Wir verraten, was bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

20.12.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Dass Video-Spiele verfilmt werden, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Zu den ersten Realverfilmungen zählen unter anderem "Super Mario Bros." (1993) und Mortal Kombat (1995). Während es PC- und Konsolen-Spiele immer mehr in den Mainstream schafften, wurden auch Verfilmungen der beliebtesten Genre-Vertreter immer populärer. Mittlerweile ist die Liste der filmischen Videospiel-Adaptionen lang und beinhaltet Titel wie "Resident Evil", "Assassin's Creed", "Silent Hill" und "Tomb Raider". Dass ganze Serien auf der Basis von Spielen produziert werden, ist allerdings eine neuere Entwicklung: Im Januar geht die Serienadaption von "The Last of Us" an den Start.

Sie möchten mehr zur neuen "God of War"-Serie erfahren? Was ist schon zu Start, Handlung und Besetzung bekannt? Wir haben alle Infos zur Serie hier für Sie.

Start der "God of War"-Serie: Wann erscheint die Videospiel-Adaption bei Amazon Prime?

Einen Start-Termin für die Veröffentlichung von "God of War" gibt es bisher noch nicht. Nachdem die Gerüchteküche eine Weile lang kochte, ist Mitte Dezember 2022 erst offiziell angekündigt worden, dass die neue Serie tatsächlich produziert wird. Wir informieren Sie hier, sobald handfeste Infos zur Verfügung stehen

Handlung von "God of War": Worum wird es in der Serie gehen?

Genaue Infos zur Handlung der "God of War"-Serie gibt es noch nicht. Allerdings ist das zugrunde liegende Videospiel bereits seit 2018 auf dem Markt und die Story des Spiels könnte sogar unverändert fast schon für eine gesamte Serien-Staffel reichen. Allerdings wird es wohl sicherlich einige Anpassungen geben - wie immer, wenn eine Geschichte das Medium wechselt.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Kriegsgott Kratos und sein Sohn Atreus. In den vorangegangenen Spielen konnte man Kratos bereits bei seinem brutalen Rachefeldzug durch den gesamten Olymp begleiten, der im blutigen Tod seines Vaters Zeus endete. Auf seinem Weg dorthin brachte er aber auch viele weitere Götter um die Ecke: Neben Zeus fanden unter anderem auch Hades, Hermes, Herkules, Poseidon und Helios durch die Klingen von Kratos ihr Ende. Die Neuauflage von 2018 spielt viele Jahre nach diesen Ereignissen in Midgard, wo es neue Götter auf Kratos und seine Familie abgesehen haben.

Nach dem Tod seiner Frau Faye verbrennt Kratos gemeinsam mit seinem Sohn Atreus ihren Leichnam und will sich aufmachen ihr den letzten Wunsch zu erfüllen: Die beiden sollen ihre Asche auf dem höchsten Gipfel der neun Welten verteilen. Bevor sich das Vater-Sohn-Gespann aber auf den Weg machen kann, klopft es plötzlich an der Tür ihrer kleinen Hütte - ungebetener Besuch? Ein Fremder, der Kratos zu kennen scheint, zwingt ihn zum Kampf, was nicht gut für den Fremden endet. Faye hatte einen Schutzzauber um den Wald gelegt, in dem die Familie friedlich gelebt hatte, der nun gebrochen zu sein scheint. Deshalb tritt das Duo sofort die lange Reise an, obwohl Kratos davon überzeugt ist, dass Atreus für das herausfordernde Unterfangen noch nicht bereit ist.

Auf ihrer Reise treffen sie Verbündete, schmieden Freundschaften und machen Bekanntschaft mit weiteren Göttern Midgards, die es allesamt nicht gut mit ihnen meinen. Wird es den beiden gelingen, den letzten Wunsch von Faye zu erfüllen? Was hat es mit dem unbekannten Fremden auf sich, der plötzlich vor ihrer Tür auftauchte? Im Spiel werden diese Fragen beantwortet - ob die Serie auch gleich in Staffel 1 Antworten auf diese Fragen liefern wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Besetzung von "God of War": Sind schon Schauspieler bekannt?

Noch haben die Macher der Serie nicht offiziell bekannt gegeben, welche Schauspieler die Hauptrollen in der "God of War"-Serie übernehmen werden. Allerdings wird im Internet natürlich bereits ausgiebig spekuliert - vor allem, was die Rolle von Kratos angeht. Um den muskelbepackten Kriegsgott gebührend zu verkörpern, müssten potenzielle Kandidaten aber definitiv das ein oder andere Gewicht heben. Das gilt jedoch nicht für Dwayne "The Rock" Johnson, der mit seinem überdimensionalen Körper ohne weiteres sofort für Dreharbeiten bereit wäre. Vielleicht gehört er für viele auch deshalb zum Kreis der Top-Kandidaten für die Rolle von Kratos.

Weitere Namen, die im Internet kursieren sind Gerard Butler, Dave Bautista, Jason Momoa, Travis Fimmel und Christopher Judge. Letzterer hat schon bewiesen, dass er Kratos hervorragend verkörpern kann - wenn auch bisher nur über seine Stimme. Der Schauspieler, der durch "Stargate SG 1" bekannt wurde, war in der englischen Version des Spiels die Stimme von Kratos und stieß auf durchweg positive Resonanz. Er könnte also ein hervorragender Kandidat für die Rolle sein, was sicherlich auch den Fans der Spiele gefallen dürfte. Sobald wir mehr zur Besetzung der "God of War"-Serie wissen, informieren wir Sie hier darüber. (cge)