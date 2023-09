Todd Matshikiza: Wer war der Jazzpianist?

Google ehrt heute Todd Matshikiza mit einem Doodle. Wer war der Mann, der auf der Startseite der Suchmaschine geehrt wird?

25.09.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Wer heute auf die Startseite der Internetsuchmaschine Google geht, wird von einem höflich grinsenden Mann in Anzug empfangen, der in bisschen zur Seite schaut. Sein Kopf verdeckt das "O" im Schriftzug des Internetriesen, die Buchstaben sind im Disco-Stil stilisiert. Wer ist der Mann, den Google da ehrt?

Google Doodle: Wer war Todd Matshikiza?

Doodle ist ein spezielles Logo oder eine kreative Grafik, die temporär auf der Google-Startseite erscheint, um ein bestimmtes Ereignis, eine Person, einen Feiertag oder ein historisches Jubiläum zu würdigen. In der Vergangenheit wurde der Platz bereits der Malerin Lili Elbe, der Künstlerin Magdalena Abakanowicz oder Model und Aktivistin Mama Cax gewidmet. Erst vergangene Woche gab es ein Doodle zur Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Heute lenkt Google die Aufmerksamkeit der Nutzer auf Todd Matshikiza .

Matshikiza war südafrikanischer Jazzpianist, Komponist und Journalist. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Laut dem Online-Lexikon Britannica ist er 1920 oder 1921 im südafrikanischen Queenstown geboren. In der Musikwissenschaft gilt der 7. März 1921 als sein Geburtstag. Todd Matshikiza wuchs in einem musikalischen Haus auf. Er besuchte das St. Peter's College in Johannesburg und erwarb dort ein Musik- und ein Lehrerdiplom.

Todd Matshikiza war Musiker und Journalist

Mit diesen Abschlüssen unterrichtete er an der High School Englisch und Mathematik und komponierte Chorwerke und Lieder. Sein Metier: Jazz-Musik. Als Jazzpianist spielte er in bekannten Formationen wie den Harlem Swingsters. In den 1950ern förderte er die Musik in den Townships durch Konzerte. Außerdem schrieb der Musiker einen Meilenstein der afrikanischen Filmmusik: " Matshikiza schrieb die Musik für das Musical King Kong, das sowohl im In- als auch im Ausland ein großer Erfolg wurde", so das Online-Lexikon South African History Online.

Lesen Sie auch

Google Doodle Google Doodle: Hedwig Dohm - Die Frauenrechtlerin des 19. Jahrhunderts

Er war aber auch als freiberuflicher Journalist tätig, moderierte einige Jahre lang Radiosendungen in London , bevor er nach Sambia zog, wo er als Rundfunksprecher und Musikarchivar arbeitete. So war er laut dem South African History Online auch einer der ersten schwarzen Journalisten, die für das Drum Magazine arbeiteten.

Als Komponist Matshikiza noch späten Ruhm mit dem Song "Quickly In Love": 2013 wurde der Song in dem biografischen Film "Mandela: Long Walk To Freedom" verwendet und dadurch wieder bekannt.

Todd Matshikizas Friedenskantate "Uxolo" wird 70

Google erklärt die Wahl zum Doodle so: "Das heutige Doodle ist dem südafrikanischen Jazzpianisten, Komponisten und Journalisten Todd Matshikiza gewidmet und wurde vom südafrikanischen Gastkünstler Keith Vlahakis illustriert." Am heutigen Tag im Jahr 1956 sei laut Google seine Auftragskantate Uxolo ("Frieden") vom Orchester beim 70. Johannesburg Festival gespielt worden. Der Internetriese Google richtet zum Schluss seiner Erklärung der Doodle-Wahl die Worte direkt an den Musiker: "Vielen Dank, Todd Matshikiza , dass Sie Ihre Kompositionen, Ihre Klavierkünste, Ihre Musikkritiken und Ihre Geschichte mit der Welt teilen."