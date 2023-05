Formel 1: Miami-GP 2023 in den USA - Termine, Zeitplan und Strecke in Florida

Formel 1 in den USA: Der Große Preis von Miami 2023 findet im Mai statt. Hier kommen die Infos über Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke in Florida.

07.05.2023 | Stand: 19:33 Uhr

Runde Nr. 5 der diesjährigen Formel-1-Saison findet in Miami statt - vom 5. bis 7. Mai schlägt der Grand Prix 2023 seine Zelte im sonnigen Florida auf. Der Kurs liegt rund um ein Sport-Stadion komplett auf privatem Gelände und wird nur für das jeweilige Rennen aufgebaut. Die Geschichte des Miami-GP ist denkbar kurz - das erste Rennen fand 2022 statt. Eine langjährige deutsche GP-Hoffnung ist 2023 übrigens nicht mit von der Partie - Sebastian Vettel hat bereits während der Saison 2022 verkündet, dass er seine Formel-1-Karriere beenden werde. Ob das auch mit seinen einen Miami-Erfahrungen zu tun hat? Im vergangenen Jahr hat Vettel dort auf Aston Martin nur den 17. Platz belegt - "Allemagne, zero points".

Formel 1: Miami-GP 2023 - Wie liegen die Termine?

Laut Formel-1-Rennkalender 2023 sind dies die kompakten Schlüsseldaten auf einen Blick:

Rennen: Miami Grand Prix 2023

Miami Grand Prix 2023 Datum: 7. Mai 2023

7. Mai 2023 Uhrzeit: 21.30 Uhr deutscher Zeit (15.30 Uhr lokale Zeit)

21.30 Uhr deutscher Zeit (15.30 Uhr lokale Zeit) Strecke: Miami International Autodrome, Miami (Florida), USA

Miami International Autodrome, Miami (Florida), Streckenlänge: 5,41 Kilometer

Zeitplan und Uhrzeit beim Großen Preis von Miami 2023

Das sind die Termine und Uhrzeiten für Training, Qualifying und Rennen (alles deutsche Zeit):

1. Freies Training: Freitag, 5. Mai 2023, 20.00 - 21.45 Uhr

2. Freies Training: Samstag, 5. Mai 2023, 23.30 - 1 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 6. Mai 2023, 18.30 -20.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 6. Mai 2023, 22 - 23.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 7. Mai 2023, 21.30 Uhr

Miami-GP 2023: Die Formel-1-Strecke ist das Miami International Autodrome

Die Strecke des Miami International Autodromes führt außen um das Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Sie hat eine Gesamtlänge von 5,41 Kilometern. Insgesamt besitzt der Kurs 19 Kurven mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 222 km/h. Die temporäre Strecke wurde eigens für den Großen Preis von Miami entworfen - sie führt nicht über öffentlichen Straßen und wird einige Wochen vor dem Rennen auf dem Platz rund um das Hard Rock Stadium eingerichtet.

Die Strecke war bereits im Oktober 2019 mit einem ersten Entwurf am Austragungsort vorgeschlagen worden. Dabei wurden 75 Strecken-Designs in Betracht gezogen, 36 davon hat man simuliert. Der Eigentümer des Hard Rock Stadium ist Stephen Ross. Dem 1940 geborenen US-amerikanischen Immobilien-Unternehmer gehört auch das Football-Team Miami Dolphins, das in der National Football League (NFL) spielt.

Ross hatte bereits vor der Präsentation des ersten Entwurfs jahrelang versucht, die Formel 1 nach Miami zu bringen. Die Führungsriege von Miami Gardens hatte zunächst gegen die Einrichtung der Strecke gestimmt, dies aber am 14. April 2021 rückgängig gemacht. Am 2. September 2021 bekam die Strecke offiziell den Namen "Miami International Autodrome". Damit gab es nach Austin in Texas ("Circuit of The Americas") eine zweite F1-Strecke der USA. 2022 wurde sie zum ersten Mal in einem Rennen befahren - der Niederländer Max Verstappen siegte für Red Bull.

Hier finden sich noch einmal die wichtigsten Details zur Strecke im Überblick: