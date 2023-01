Handball-WM 2023: Deutschland - Serbien live im Free-TV und Stream sehen

Der zweite Gegner der Deutschen bei der Handball-WM 2023 ist Serbien. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream sowie die bisherige Bilanz der Partie.

09.01.2023 | Stand: 15:33 Uhr

Deutschland hat sich selbst den Gruppensieg als Ziel gesetzt. Im zweiten Spiel des Turniers muss die Mannschaft, um diesem Zwischenziel einen Schritt näher zu kommen, gegen Serbien gewinnen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, denn zumindest auf dem Papier ist der Deutschland-Kader haushoch überlegen.

Generell ist Deutschland der Favorit in Gruppe E, zu der neben Serbien noch Katar und Algerien gehören. Schon seit sehr langer Zeit spielt die deutsche Handball-Nationalmannschaft ganz vorne bei den Weltmeisterschaften mit, schon 1938 wurde das Deutsche Reich Handball-Weltmeister. Nachdem das Turnier im Jahr 1954 wieder aufgenommen wurde, konnten die deutschen Männer wiederum ihr Können unter Beweis stellen und sich den zweiten Platz erspielen. Damals wurden die Spiele in Schweden ausgerichtet, und auch dieses Jahr befinden sich die Spielorte und Stadien in Schweden und Polen.

Für Serbien hingegen ist es schon ein Erfolg, überhaupt für die Weltmeisterschaft qualifiziert zu sein. Die Serbische Mannschaft hat nun die Chance erhalten, ihr Können auf der ganz großen Bühne zu beweisen. Wer nun sehen will, wie sich die Serben gegen den scheinbar überlegenen Gegner Deutschland schlagen, der muss dafür noch nicht einmal Tickets für die Handball-WM erworben haben. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie das Spiel im Free-TV und im Stream anschauen können.

Deutschland - Serbien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Gruppenphase der Handball-WM 2023 findet laut Spielplan vom 11. Januar bis zum 17. Januar statt. Das Spiel Deutschland - Serbien ist das zweite Spiel der beiden Mannschaften bei diesem Turnier und findet am 15. Januar um 18 Uhr statt. Gespielt wird bei dieser WM in Stadien in Schweden und in Polen. Die Spiele von Gruppe E werden allerdings alle in Polen, in der Spodek-Arena in Katowice, ausgetragen.

Handball-WM 2023: Übertragung von Deutschland vs. Serbien live im Free-TV und Stream

Für Fans der Deutschen Nationalmannschaft gibt es hervorragende Neuigkeiten: Alle Deutschland-Spiele gibt es live im TV und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Jedes Spiel der Deutschen wird bei einem der beiden Sender im Free-TV übertragen. Für 15 weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es ebenfalls eine Übertragung live im Free-TV, allerdings bei Eurosport.

Auch im Stream sind die Deutschland-Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen. Sie werden entweder bei der ARD-Sportschau oder dem ZDF-Sportstudio gratis zum streamen angeboten. Außerdem bietet der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv sämtliche 112 Spiele der Handball-WM 2023 im Stream an. Wer ein Abo in Höhe von 15 Euro bei dem Anbieter abschließt, kann auf das Angebot zugreifen.

Die Partie Deutschland vs. Serbien fällt allerdings in die Kategorie der Spiele, die bei der ARD im Free-TV und im Stream bei der ARD-Sportschau übertragen werden. Wer das Spiel also im Free-TV oder Stream sehen möchte, der muss dafür keinerlei Geld in die Hand nehmen. Die Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Serbien, Gruppenphase der Handball-WM 2023

Deutschland - Serbien, Gruppenphase der Handball-WM 2023 Datum: Sonntag, 15. Januar 2023

Sonntag, 15. Januar 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Stadion: Spodek-Arena, Katowice (Polen)

Spodek-Arena, Katowice (Polen) Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream:ARD-Sportschau

Deutschland gegen Serbien: Bilanz der Nationalmannschaften

Obwohl die deutsche Nationalmannschaft so viel erfolgreicher bei den bisherigen Weltmeisterschaften war, ist die Bilanz gegen Serbien nicht ganz so erdrückend. Denn von den bislang acht gegeneinander gespielten Partien konnte Deutschland nur vier für sich entscheiden, zwei gingen an Serbien und in zwei weiteren ging das Spiel untenschieden aus.

Auch das Torverhältnis lässt serbische Fans vermutlich optimistisch werden. Obwohl Deutschland auch hier die Nase vorn hat, ist das Verhältnis von 229:200 nämlich nicht allzu dramatisch. Serbien ist bei dem Match zwar der Außenseiter, aber sicherlich nicht chancenlos.

