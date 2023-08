"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren über Deutschlands Wirtschaft in der Krise

In der Ausgabe von "Hart aber fair" heute am 21. August 2023 geht es um Deutschlands Wirtschaftsleistung. Welche Gäste diskutieren darüber?

21.08.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Während andere Talkshows sich noch in der Sommepause befinden, wird bei "Hart aber fair" schon wieder fleißig diskutiert. Die Talk-Sendung mit Moderator Louis Klamroth widmet sich immer montags aktuellen Gesprächsthemen.

Sie wollen wissen, worum es in der heutigen Sendung gehen wird und wer auf dem Podium sitzt? Wir haben alle Informationen rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der aktuellen Ausgabe von "Hart aber fair" am 21. August 2023.

Thema bei "Hart aber fair" am 21.8.23

Die aktuelle Ausgabe von "Hart aber fair" dreht sich um den WirtschaftsstandortDeutschland und seine gegenwärtige Lage. Denn während es in vielen Ländern momentan wirtschaftlich bergauf geht, kommt dieser Aufwind in Deutschland nicht im gleichen Maße an. Moderator Klamroth stellt deshalb die Frage: "Ist der Standort wirklich so schlecht, wie Wirtschaftsbosse und Experten sagen?". Oder braucht es nur etwas Geduld, bis sich der Aufwärtstrend auch in Deutschland zeigt? Außerdem geht es um die Frage, welchen Maßnahmen helfen würden, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln - Sind günstigere Strompreise und Steuersenkungen für Unternehmen die Lösung?

"Hart aber fair": Gäste heute am 21. August 2023

Folgende Gäste begrüßt Moderator Louis Klamroth heute im Studio:

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende B'90/Grüne

Jens Spahn, stellv. Franktionsvorsitzender CDU

Johannes Vogel, stellv. Bundesvorsitzender FDP

Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender EVONIK Industries AG

Prof. Jens Südekum, Ökonom und Universtitätsprofessor

im Einzelgespräch: Caterina Künne, Inhaberin mehrere Bäckereien in Hannover

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Für den geneigten Fernsehzuschauer ist "Hart aber fair" wahrscheinlich untrennbar mit dem Namen Frank Plasberg verbunden; über 20 Jahre moderierte der Journalist die Sendung. Anfang des Jahres gab Plasberg den Staffelstab allerdings weiter - und zwar an Louis Klamroth, der seitdem durch die Sendung führt.

Klamroth begann seine Medienkarriere ursprünglich vor Filmkameras: Der Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer schaffte seinen Durchbruch mit einer Rolle im Film "Das Wunder von Bern", der 2003 in den Kinos lief. Später studierte er Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics.

Inzwischen hat sich Klamroth auch als Journalist und Moderator einen Namen gemacht. Seit 2016 hatte er mit "Klamroths Konter" zunächst eine eigene Talkshow auf ntv, bevor er dann Anfang des Jahres 2023 die Sendung "Hart aber fair" übernahm.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Die neueste Ausgabe der Sendung "Hart aber fair" läuft heute Abend im linearen Fernsehen in der ARD. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die Talkshow live zu verfolgen, denn der Sender bietet online auch einen Live-Stream des aktuellen Programms an.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 21. August 2023 in der Mediathek

Wer die aktuelle Ausgabe von "Hart aber fair" am 21. August 2023 verpasst, hat immer noch die Möglichkeit, sie in der ARD-Mediathek nachzuholen. Zudem wird die Sendung auch im linearen Fernsehen noch drei Mal nach Erstausstrahlung wiederholt - und zwar zu folgenden Terminen:

Dienstag, 22. August 2023, 02.05 Uhr, Das Erste

Dienstag, 22. August 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 23. August 2023, 00.40 Uhr, 3sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Sendung "Hart aber fair" läuft montags in der ARD. Normalerweise geht es um 21 Uhr los - wenn es nicht zu unvorhergesehenen Verschiebungen im Programm kommt. Das sind die nächsten Termine von "Hart aber fair":