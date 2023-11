Humane AI Pin: Löst dieses Gadget bald das Smartphone ab?

Das US-amerikanische Startup Humane hat vergangene Woche offiziell seinen AI Pin vorgestellt. Das Gadget, das man sich an die Kleidung steckt, soll zukünftig Smartphones ersetzen.

17.11.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Der ständige Blick ins Smartphone kann ganz schön nervig sein. Was, wenn es das nicht mehr bräuchte, um Nachrichten zu lesen oder schnell etwas zu googeln? Ausgerechnet zwei ehemalige Apple-Mitarbeiter behaupten, mit ihrer Startup-Idee eine bessere Lösung gefunden zu haben. Das Unternehmen "Humane" hat vergangene Woche offiziell den "AI Pin" vorgestellt, ein kleines Gerät ohne Display, dafür mit Kamera, Lautsprecher und Laserprojektor. Sieht so die Zukunft aus?

Was kann der Humane AI Pin alles?

Mit Hilfe eines Magnets wird der rund fünf Quadratzentimeter kleine AI Pin auf Brusthöhe an der Kleidung befestigt. Man steuert ihn nicht durch ein Touchdisplay, sondern über Sprache oder mit Handgesten. Interessant ist auch: Der Magnet, der das Gerät an der Kleidung hält, ist gleichzeitig die Batterie.

Durch die Ausstattung mit einer Kamera kann die Künstliche Intelligenz, für die das AI steht, sogar Objekte erkennen. Auf der Website von Humane demonstriert Mitgründer Imran Chaudhri das in einem Vorstellungsvideo, indem er dem AI Pin ein Buch vor die Linse hält und fragt, wie viel dieses online kostet. Der AI Pin antwortet "28 Dollars." und Chaudhri lässt es vom AI Pin bestellen.

Auch Sprachbarrieren soll es mit dem AI Pin zukünftig nicht mehr geben. Chaudhri demonstriert dazu die Echtzeitübersetzung zwischen Spanisch und Englisch. Dazu müsse man dem AI Pin vorab nicht einmal sagen, um welche Sprache es sich handele, so das Versprechen.

Aber was ist eigentlich mit Infos wie das Wetter oder die Uhrzeit? Dazu muss der Nutzer nur die Hand vor den Projektor halten. Schon bekommt er alles angezeigt, was er wissen möchte. Und auch Musik kann der AI Pin machen: Humane hat dazu eine Kooperation mit dem Musikstreamingdienst Tidal abgeschlossen. Humane stellt zwar selbst aktuell noch keine Kopfhörer zum Pin her, aber man könne ihn mit allen kabellosen Kopfhörern verbinden.

Wie kam die Idee für den AI Pin?

Chaudhri und seine Mitgründerin, Ehefrau Bethany Bongiorno haben sich zum Ziel gesetzt, das häufige Starren auf den Bildschirm mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz unnötig zu machen. Man interagiert größtenteils über Sprache, zum Beispiel wenn man den AI Pin fragt, was für Nachrichten man bekommen hat.

Ab wann gibt es den AI Pin zu kaufen?

Seit dem 16. November kann man den Humane AI Pin für 699 Euro in den USA bestellen. Für die Mobilfunkverbindung werden zusätzlich 24 Dollar pro Monat fällig. Wann der AI Pin in Deutschland auf den Markt kommt, steht noch nicht fest.

Funktioniert der Humane AI Pin wirklich so gut?

Bei so neuen Entwicklungen stellt sich natürlich immer die Frage: Funktioniert das wirklich so gut? Das Magazin Business Insider berichtet, dass es in dem Vorstellungsvideo auf der Humane-Website bis vor kurzem noch zwei Patzer gab. Bei der Frage, an welchem Ort man die nächste Sonnenfinsternis am besten sehen könnte, antwortete die KI mit "Australien" - was nicht stimmt. Auch als Chaudhri in dem Video den Pin fragt, wie viel Protein eine Handvoll Mandeln enthält, ist die Antwort falsch. "15 Gramm", sagt der AI Pin. Ein User auf X, dem der Fauxpas aufgefallen war, erwidert, dass für 15 Gramm Protein eine Menge von 60 Mandeln notwendig wäre. Zumindest der erste Patzer wurde vom Unternehmen ausgebügelt. Er findet sich nicht mehr im Demo-Video.