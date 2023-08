Italien: Wer hier oberkörperfrei rumläuft, kann ein Bußgeld kassieren

In einem Ort in Italien dürfen Urlauber nur noch bekleidet durch die Altstadt laufen. Welcher das ist und welches Bußgeld bei Verstößen droht, lesen Sie in diesem Artikel.

14.08.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Ob Aktivurlaub oder All-Inclusive am Strand - Italien ist für viele Menschen der ideale Urlaubsort. So ideal, dass viele Touristinnen und Touristen bei den hohen Temperaturen einfach direkt die Kleidung weglassen und in Badesachen durch den Ort zum Strand marschieren.

Das ist jedoch nicht überall in Italien erlaubt. An einem Ort droht sogar ein Bußgeld.

Italien: Regeln für Touristen nichts ungewöhnliches

Um den jährlich rund 80 Millionen Touristinnen und Touristen Einhalt zu gebieten, gibt es verschiedene Regeln und Gesetze in Italien, an die sich die Besucher halten müssen. Sonst kann es teuer werden.

Auf manche Inseln darf man in der Hochsaison beispielsweise gar nicht mit dem Auto anreisen. In Mailand etwa darf man nicht auf Bäume klettern. Auf Sardinien sind mancherorts Badehandtücher verboten. Und auch am Gardasee gibt es spezifische Regeln, die beachtet werden müssen.

Italien: Hier dürfen Sie nicht ohne Kleidung herumlaufen

Auf der beliebten Urlaubsinsel Ischia müssen Touristinnen und Touristen nun Kleidung überwerfen - sonst kann es teuer werden. Genauer handelt es sich dabei um den gleichnamigen Ort im Westen der Insel. Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica dürfen Touristinnen und Touristen nämlich nicht mehr oberkörperfrei durch das historische Zentrum der Stadt laufen. Wie t-online.de berichtet, würden auch Barfußgänger und Badeschlappen-Träger seit neuestem zur Kasse gebeten.

Doch Ischia ist nicht der einzige Ort, an dem Urlauberinnen und Urlauber nicht in Badekleidung oder oberkörperfrei durch die Stadt laufen dürfen. So gilt dies laut dem Auswärtigen Amt auch in Cagliari, Tropea und Sorrent. Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiere ein Bußgeld von bis zu 500 Euro.

Übrigens: In Italien gibt es von Tempolimit bis Promillegrenze einige Regeln, die Sie beachten müssen. Außerdem will die italienische Regierung mit einem Dekret den Preiswucher für Benzin und Diesel stoppen.