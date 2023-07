Das Kaltenberger Ritterturnier erlaubt vielen Menschen, ihre Träume zu leben

Das Kaltenberger Ritterturnier ist nicht nur ein Trip ins Mittelalter für die Besucher. Auch Schauspieler und Stuntgruppen sind gerne auf Zeitreise. Start ist am 14. Juli.

11.07.2023 | Stand: 09:07 Uhr

Einmal Prinzessin sein. Oder als böser Ritter all das dürfen, was man sonst nie darf. Oder lieber die gute Variante: Der edle Held, der Land und Prinzessin rettet. Wer hat davon nicht als Kind oder auch noch später geträumt. Im Ritterturnier in Kaltenberg kann man all dies erleben, und nicht nur als Besucherin oder Besucher eine Zeitreise unternehmen, sondern auch als Statist, Laiendarsteller oder Darsteller ein wenig Held oder Bösewicht sein. Eine Reise, die viele Profis und Laien immer gerne mitmachen und zum Ritterturnier nach Kaltenberg kommen, das an diesem Freitag mit der Gauklernacht startet.

Ein Blick hinter die Kulissen von Schloss Kaltenberg

Einen Blick hinter die Kulissen kann man bei einer Pressekonferenz am vergangenen Wochenende in der Arena in Kaltenberg werfen. Hier wird bei drückender Hitze geprobt, doch keinem ist anzumerken, dass ihn das ermüden lässt, im Gegenteil. Vor allem die Statisten sind voll bei der Sache, wenn Choreografin Janne Gest Anweisungen gibt, und proben Szene für Szene wieder. Heiße Kostüme, schwere Rüstungen, all dies ist kein Problem, denn es geht darum, seinen Traum zu leben.

Marie Weinberger ist als Prinzessin mit dabei. Natürlich eine Traumrolle. "Ich hab mich beworben, dass es gleich die Prinzessin wird, ist natürlich toll", sagt die 25-jährige Münchnerin. Und sie ist nicht nur einfach Prinzessin, sondern eine mit Pfeil und Bogen, die sich auch wehren kann und gar nicht dem Klischee entspricht. "Das macht umso mehr Spaß", sagt sie. Sie war bereits bei den "Münchner Barbaren" und spielt Theater. Auch wehren kann sich Vasilios Psoromitis aus Geltendorf, und das sieht man ihm auch an. Er ist bei den Rüstungsträgern der schwarzen Ritter zu Kaltenberg und immer auf dem Gelände, wenn es jemanden zu teeren oder federn gibt. "Unser Verein ist Teil des Zaubers auf diesem besonderen Gelände, und wir freuen uns jedes Jahr wieder, die Besucherinnen und Besucher in das Spiel einzubeziehen."

Die Profis beim Kaltenberger Ritterturnier sind mit viel Freude bei der Sache

Auch den Profis des neuen Ritterturniers, "Der Verrat des doppelten Ritters", merkt man bei der Probe an, wie viel Spaß das Ganze macht, trotz des Stresses vor der Premiere. Erzähler Johannes Steck (er spricht alle Rollen im Stück live mit) stellt alle Akteure vor, allen voran Frédéric Laforêt, den früheren Schwarzen Ritter, der jetzt bei den Stunts Regie führt. Er erinnert sich gerne an seinen ersten Auftritt hoch zu Ross. "Ich sprang über die Absperrung und fühlte mich in der Arena wie ein Rockstar." Also fast wie im richtigen Leben, denn Laforêt schreibt auch Musik für Shows und Kino. Sein Nachfolger Ludovic Gortva ist ein wenig geheimnisvoll und macht neugierig aufs Turnier. "Was ich anders machen werde als mein Vorgänger? Kommen Sie doch einfach zur Show", sagt er. Heinrich Prinz von Bayern ist wie immer mit auf dem Gelände und freut sich in diesem Jahr auf ein neues spannendes Turnier. Regie beim Turnierstück führt wieder Alexander May, und Thomas Limpinsel hat das Stück geschrieben. Bekannte Namen, May ist nach vielen Produktionen auch künstlerischer Leiter beim Landestheater Schwaben, Limpinsel bekannter Schauspieler und Regisseur. Auch die Gruppe Merlet ist für Stunts bei Filmproduktionen international bekannt.

Im neuen Stück geht es natürlich wieder darum, dass ein Held den bösen Schwarzen Ritter bekämpft, und Gortva ist in diesem Jahr zum ersten Mal der Böse, er war sonst immer der Retter in der Not. Den großen Reiz des Turniers machen die spektakulären Reitszenen (Mario Luraschi und seine Gruppe Cavalcade) aus und die vielen Kampfszenen, auf die sich alle freuen. Die Kaltenberger Zeit startet am Freitag, 14. Juli, mit der Gauklernacht. Am Samstag, 15. Juli, beginnt dann das erste Abendturnier. Auch eine Wahl zum Gauklerkönig findet wieder statt. Weitere Informationen und Spieltermine unter www.ritterturnier.de

