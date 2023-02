Telegram Desktop: Messenger am PC nutzen

Der Messenger-Dienst Telegram lässt sich nicht nur auf dem Smartphone bedienen, sonder kann auch am PC genutzt werden. Wie funktioniert Telegram Desktop?

09.02.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Etwa 13 Millionen Menschen in Deutschland nutzen den KurznachrichtendienstTelegram, für viele ist er eine Alternative zum Messenger-Platzhirsch WhatsApp. Telegram lässt sich dabei nicht nur am Smartphone nutzen: Auch am Computer lässt sich der beliebte Messenger verwenden. In diesem Artikel zeigen wir, wie das funktioniert.

Was ist Telegram Desktop?

Das Programm TelegramDesktop ist das Computer-Pendant zur kostenlosen Kurznachrichten-App Telegram auf dem Smartphone. Damit können Nutzer vom PC aus direkt auf ihre in der Telegram-Cloud gespeicherten Chats, Gruppen-Chats, Kontaktdaten und Dateien zugreifen. Außerdem lassen sich in dem Programm auch Emojis, GIFS, Bilder, Videos und Dateien mit einer Größe bis zu zwei Gigabyte versenden. Kurz: Alles, was Sie am Handy in Ihrer Telegram-App tun, funktioniert auch mit TelegramDesktop. Damit stellt Telegram ein Programm zu Verfügung, das etwa dem Konkurrenten WhatsApp Web oder WhatsApp Desktop gleicht.

Auf welchen Geräten funktioniert Telegram Desktop?

Die Smartphone-App Telegram funktioniert sowohl für iOS-Geräte von Apple als auch für Smartphones mit dem Betriebssystem Android. Mit TelegramDesktop wird der Messenger auch für Computer verwendbar. Telegram bietet das Produkt im Download für Computer mit den Betriebssystemen Windows, macOS (Apple) und Linux an.

Telegram lässt sich dabei an mehreren Geräten gleichzeitig nutzen, die Geräte werden dann parallel synchronisiert.

Telegram Desktop: So laden Sie es herunter

Die Desktop-Version von Telegram kann man auf der Website des Herstellers herunterladen. Dort können Sie auswählen, für welches Betriebssystem Sie den Download benötigen. Meistens erkennt die Website allerdings von selbst, welche Download-Version für das jeweilige Gerät geeignet ist. Anschließend startet die Installation des Programms.

Telegram Desktop einrichten: Das müssen Sie nach der Installation tun

Ist das Programm installiert, können Sie nach wenigen Schritten mit dem Chatten beginnen:

Wählen Sie das Land, in dem Sie Telegram nutzen.

Geben Sie Ihre bei Telegram registrierte Handynummer ein.

Telegram sendet Ihnen anschließend einen OTP-Code zu.

Geben Sie den Code in das dafür vorgesehene Feld ein.

Damit ist das Programm startbereit und wird mit ihren Telegram-Daten synchronisiert.

Sie können die Messenger-App auf dem Computer nutzen.

