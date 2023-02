Langlauf-Weltcup 22/23 in Toblach: Termine und Übertragung live im TV und Stream

Am Wochenende findet der Langlauf-Weltcup 22/23 im italienischen Toblach statt. Alle Termine und die Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

02.02.2023 | Stand: 09:11 Uhr

Beim Skilanglauf-Weltcup 2022/23 treffen zwischen dem 3. und 5. Februar 2023 die besten Langläufer in Toblach aufeiannder. Die Wettkampfserie startete bereits am 25. November 2022 im finnischen Ruka und endet am 26. März 2023 in Lahti, Finnland.

Im Jahr 2023 treten die Teilnehmer im Langlaufstadion Nordic Arena in Toblach in den Disziplinen Sprint, Einzelstart und Staffel gegeneinander an. Den Zeitplan, alle Termine und Infos zur Übertragung des Langlauf-Weltcups 2022/23 in Toblach haben wir hier für Sie.

Zeitplan und Termine beim Langlauf-Weltcup in Toblach 2022/23

Gestartet wird mit Sprint der Damen und der Herren am 3. Februar, mit einer Qualifikationsrunde und anschließenden Finalläufen. Am nächsten Tag folgt der Einzelstart über 10km Distanz in Skating-Technik und am 5. Februar müssen die Langläuferinnen und Langläufer abschließend in der Staffel über vier Mal 7,5 Kilometer ran.

3. Februar, 12 Uhr: Sprint Freier Stil Damen und Herren (Qualifikationsunde)

3. Februar, 14.30 Uhr: Sprint Freier Stil Damen und Herren (Finalläufe)

4. Februar, 13 Uhr: Einzelstart Freier Stil 10km F Damen

4. Februar, 15 Uhr: Einzelstart Freier Stil 10km F Herren

5. Februar 11 Uhr: Staffel 4 x 7,5km C/F Damen

5. Februar 13 Uhr: Staffel 4 x 7,5km C/F Herren

Langlauf-Weltcup in Toblach 2023: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Die Live-Übertragungen des Langlauf-Weltcups gab es in den letzten Jahren in den Sportsendern Eurosport und Eurosport2 zu sehen. ARD und ZDF wechseln sich außerdem jedes Weltcup-Wochenende ab und zeigen Zusammenfassungen der Wettkämpfe. Auf der Website des ZDF gibt es außerdem einen Live-Ticker zum Langlauf-Weltcup in Toblach, der Ergebnisse und Wertungen beinhaltet.

3. Februar, ab 11 Uhr bis 16.10 Uhr: Sprint Freier Stil Damen und Herren, Eurosport

4. Februar, ab 13 Uhr bis 14:15 Uhr: 10 km Freier Stil Damen, Eurosport 2

4. Februar, ab 17.55 Uhr bis 18.40 Uhr: 10 km Freier Stil Herren, Eurosport

5. Februar, ab 11 Uhr bis 12.30 Uhr: Staffel 4 x 7,5km C/F Damen, Eurosport

5. Februar, ab 13 Uhr bis 14.30 Uhr: Staffel 4 x 7,5km C/F Herren, Eurosport

Sieger des letzten Langlauf-Weltcup 2021 in Toblach:

Im Ort Toblach fand in den Jahren 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2003/04, 2009/10 und 2020/21 ein Teil des Langlauf-Weltcup statt. Der letzte Weltcup von 2020/21 startete am 27. November 2020 ebenfalls in Ruka, Finnland und sollte am 21. März 2021 in der chinesischen Hauptstadt Peking enden. Jedoch musste das Finale in Peking aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden und der Weltcup endete somit eine Woche früher, am 14. März 2021 im schweizerischen Hochtal Engadin. Das sind die Gewinner der Disziplinen, die beim letzten Mal in Toblach ausgetragen wurden.

Damen

05. Januar 2021 - 10 km Freistil: Jessie Diggins (USA)

06. Januar 2021 - 10 km klassisch Verfolgung: Yulia Stupak (Russland)

Herren

05. Januar 2021 - 15km Freistil: Alexander Bolshunov (Russland)

06. Januar 2021 - 15 km klassisch Verfolgung: Alexander Bolshunov (Russland)

Wer im Jahr 2023 den 1. Platz im Langlauf-Gesamtweltcup erreicht, wird mit einem Preisgeld von umgerechnet 32.670 Euro belohnt. Außerdem erhalten alle Siegerinnen und Sieger für ein gewonnenes Weltcup-Rennen zusätzlich rund 10.400 Euro (Stand: August 2022).

