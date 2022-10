"Lauchhammer – Seilschaften": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und alle Infos

Die ARD zeigt Folge 5 der Krimi-Reihe "Lauchhammer". Hier erfahren Sie alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

06.10.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Maik Briegand ist Polizist und damit in die Fußstapfen seines Vaters und seines Bruders getreten. Sie alle drei haben ihre Tätigkeit bei der Polizei noch zu DDR-Zeiten begonnen. Aufgrund eines mysteriösen Mordes an einem Mädchen wird Maik zurück an den Ort seiner Kindheit, nach Lauchhammer, gerufen. Zusammen mit seiner Kollegin, der LKA-Ermittlerin Annalena Gottknecht, startet Maik Briegand damit, Schritt für Schritt die Geheimnisse und Rätsel der Vergangenheit aufzudecken. Daraufhin wird der Polizist mit dem scheinbar unverarbeiteten Trauma aus seiner Jugend konfrontiert.

Nun steht bald bereits Folge 5 der Krimi-Serie mit dem Titel "Lauchhammer – Seilschaften" an. Wann ist der TV-Termin? Wo läuft die Übertragung von "Lauchhammer – Seilschaften" im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wie lautet die Handlung in Folge 5 und welche Schauspieler sind dabei? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos von "Lauchhammer – Seilschaften" für Sie zusammengetragen.

"Lauchhammer – Seilschaften": TV-Termin in der ARD

Folge 5 der Krimi-Serie "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" trägt den Titel "Seilschaften". Im Free-TV gibt es diese am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Übertragung von "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" live im TV und Stream

Die Übertragung der Krimi-Reihe "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" wird im TV von der ARDübernommen. Dort können Sie am 12. Oktober 2022, um 20.15 Uhr auch Folge 5 mit dem Titel "Seilschaften" abrufen.

Zusätzlich zu der Übertragung im TV wird "Lauchhammer – Seilschaften" auch in der hauseigenen ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt. Dort lässt sich die Krimi-Reihe zeitgleich zur TV-Ausstrahlung sehen. Die Inhalte der ARD-Mediathek können jederzeit und kostenfrei abgerufen werden.

Die Mediathek der ARD bietet einen weiteren Vorteil: "Lauchhammer – Seilschaften" wird dort seit dem 2. September 2022 gratis zur Verfügung gestellt und ist online damit schon vor TV-Ausstrahlung zu sehen.

Sendung verpasst? "Lauchhammer – Seilschaften" in der Wiederholung

Sollten Sie am 12. Oktober keine Zeit haben, Folge 5 von "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" zu sehen, gibt es zwei Wege, dies nachzuholen. Im TV läuft die Wiederholung nur kurze Zeit später am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, um 00.25 Uhr in der ARD.

Online steht die Wiederholung von "Lauchhammer – Seilschaften" bis zum 23. Dezember 2022, ebenfalls in der ARD-Mediathek, zum Abruf bereit.

Darsteller von "Lauchhammer – Seilschaften": Schauspieler in der Besetzung

Schauspieler Mišel Maticevic übernimmt in der Krimi-Reihe "Lauchhammer - Tod in der Lausitz", die Hauptrolle Maik Briegand. Die Rolle der LKA-Ermittlerin Annalena Gottknecht wird von Odine Johne gespielt. Folgende Schauspieler sind ebenfalls Teil der Besetzung in Folge 5 von "Lauchhammer - Tod in der Lausitz":

Rolle Darsteller Maik Briegand Mišel Maticevic Annalena Gottknecht Odine Johne André Pötschke Marc Hosemann Jackie Briegand Ella Lee Jannick Wolf "Junior" Jacob Matschenz Oliver Bartko Lucas Gregorowicz Martin Jaschke Kai Ivo Baulitz Karl Briegand Uwe Preuss Diana Pötschke Hildegard Schroedter Jennifer Schinschke Martina Schöne-Radunski Ronny Briegand Christian Kuchenbuch Daniela Briegand Julischka Eichel Walter Schubert Hilmar Eichhorn Marianne Bethke Ramona Kunze-Libnow Uwe Voigt Andreas Leupold Gunda Albrecht Monika Lennartz Liese Noack Petra Kelling Erich Noack Christian Grashof Mathilde Czerny Karina Plachetka Andjey Czerny Jan Wenglartz Saskia Wollschläger Lisa Marie Janke Torsten Moll Matthias Reichwald Simona Oroszi Mieke Schymura Helen Seifert Claudia Geisler-Bading Janosz Radomski Andreas Dyszewski

Handlung von "Lauchhammer – Seilschaften": Worum geht es in Folge 5?

Maik Briegands Vater Karl, der in der Vergangenheit auch als Polizist tätig war, wurde von den Veröffentlichungen zu dem Tod von Opfer Ramona aufgeschreckt. Karl ermittelte vor 30 Jahren in dem Fall "Katti", welche damals die Jugendliebe seines Sohnes war und plötzlich unter ungeklärten Umständen starb. Protagonist Maik möchte von seinem Vater erfahren, weshalb er sich nun wieder mit dem mysteriösen Tod von Katti auseinandersetzt.

Karl erzählt Maik, dass ihm der Fall damals von der Spezialkommission der Staatssicherheit entzogen worden ist. Anschließend hieß es, dass der Tod von Katti Folge eines Unfalls war. Karl sind im Laufe der Zeit allerdings immer wieder Ungereimtheiten aufgefallen, die eher auf einen gewaltsamen Tod deuten.

Maik kann es kaum glauben. Warum hat Karl sich in der ganzen Zeit nicht weiter mit dem Fall beschäftigt? Ist der Mörder möglicherweise immer noch auf freiem Fuß? Maik bleibt nicht viel Zeit, um der Sache den Grund zu gehen. Er muss sich mit einer vergangenen Gewalttat auseinandersetzen, welche er selbst und aus Sorge um seine eigene Tochter Jackie begangen hatte.