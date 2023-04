Gäste bei "Maischberger" heute am 25. April 2023: Sigmar Gabriel diskutiert mit Armin Laschet

Bei "Maischberger" heute am 25. April 2023 sind unter anderem Sigmar Gabriel und Armin Laschet dabei. Welche Gäste gibt es noch? Hier finden Sie die Infos.

25.04.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Wenn Sandra Maischberger heute auf Sendung geht, stehen mehrere Themen auf dem Programm. Unter anderem geht es um die Rolle von Deutschland in der Weltpolitik.

Welche Gäste diskutieren in der Talkshow? Hier bekommen Sie die Infos zur Maischberger-Sendung vom 25. April 2023, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Maischberger" heute: Gäste am 25. April 2023

Sigmar Gabriel und Armin Laschet sind nur zwei von sechs Gästen bei "Maischberger" heute. Hier bekommen Sie einen Überblick darüber, wer in der ARD-Talkshow dabei ist.

Sigmar Gabriel ( SPD ehemaliger Außenminister

ehemaliger Außenminister Armin Laschet ( CDU ehemaliger CDU-Vorsitzender und Außenpolitiker

ehemaliger CDU-Vorsitzender und Außenpolitiker Demian von Osten: Moskau-Korrespondent der ARD

Moskau-Korrespondent der Urban Priol: Kabarettist

Kabarettist Susanne Gaschke: Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Autorin der Hajo Schumacher: Autor

Thema bei "Maischberger" heute am 25. April 2023

Beim ersten Thema geht es um die Forderungen von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dass sich die EU unabhängiger von den USA machen sollte. Was ist davon zu halten? Wie sollte die EU mit Russland und China umgehen? Und muss Deutschland mehr Verantwortung übernehmen? Das sind einige der Fragen, über die Sigmar Gabriel und Armin Laschet mit ihrer Erfahrung als Außenpolitiker diskutieren.

Sandra Maischberger spricht außerdem mit dem Moskau-Korrespondenten Demian von Osten. Es geht unter anderem darum, wie die Bevölkerung in Russland auf den Krieg in der Ukraine blickt und was eine Niederlage für Wladimir Putin bedeuten würde.

Außerdem sind Urban Priol, Susanne Gaschke und Hajo Schumacher im Studio. Nach Angaben der ARD werden sie "erklären, kommentieren und diskutieren".

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute von 22.50 bis 00.05 Uhr in der ARD. Wer die Sendung nicht im TV sehen möchte oder kann, findet auch eine Online-Übertragung im Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die Talkshow-Maischberger lässt sich immer online im Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Dazu kommen mehrere Wiederholungen im Fernsehen.

Das sind die Termine für die TV-Wiederholungen:

26.04.2023, 01.50 Uhr: ARD

26.04.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft zweimal in der Woche in der ARD: am Dienstag und am Mittwoch. Die Sendezeit ist in der Regel 22.50 Uhr. Gelegentlich gibt es Verschiebungen oder Ausfälle. So läuft am 3. Mai keine Sendung, weil das Erste an dem Tag den DFB-Pokal 2022/23 live im TV und Stream zeigt. Das sind die nächsten Sendetermine von "Maischberger":

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

02.05.2023, 22.50 Uhr

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 22.50 Uhr

16.05.2023, 22.50 Uhr

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

