"Markus Lanz" heute am 11. Mai 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche an drei Abenden Gäste in seine nächtliche Talkshow ein. Hier die Infos zur Ausgabe vom 11. Mai 2023.

11.05.2023 | Stand: 16:47 Uhr

Dreimal pro Woche läuft im ZDF die Talkshow " Markus Lanz". Der Moderator hat dann Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen bei sich im Studio zu Gast. Häufig sind es Politikerinnen, Forscher und Medien-Leute - je nach dem Gegenstand der Sendung können es aber auch TV-Stars, Publizisten, mit dem Thema des Abends vertraute Expertinnen oder Sportler sein.

Die Sendung läuft üblicherweise kurz nach 23 Uhr, sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Oft verschiebt sich der Start aber auch - beispielsweise, wenn wichtige Sport-Ereignisse anstehen. Dann kann es durchaus mal vorkommen, dass es erst kurz vor Mitternacht oder sogar noch später losgeht. Für heute aber meldet der Sender einen planmäßigen Start - 23.15 Uhr. Die Sendung dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDFüberträgt die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die TV-Zuschauer können die Sendung ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - simultan - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video zur Sendung vom 11. Mai 2023 ist ab Freitag, 11. Mai 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des ZDF.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 11. Mai 2023

Auch heute geht es - im Nachgang zum Berliner Flüchtlingsgipfel - wieder um schutzsuchende Menschen sowie um die europäische und deutsche Migrationspolitik.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 11. Mai 2023

Lesen Sie auch

ZDF "Markus Lanz" heute am 10. Mai 2023: Das sind die Gäste

Jens Spahn, Politiker

Jens Spahn gehört der CDU an. Er nimmt Stellung zu den migrationspolitischen Herausforderungen für Deutschland und macht deutlich, weshalb er Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen für das richtige Vorgehen hält.



Kristin Helberg, Nahost-Expertin

Kristin Helberguntersucht, welche Rolle die Flüchtlingspolitik bei der Wahl in der Türkei spielt. Außerdem erklärt sie, wie Geflüchtete besser in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden könnten.



Gerald Knaus, Migrationsforscher

Gerald Knaus ist Politikberater. Er gilt als Architekt des Flüchtlingspakts mit der Türkei und spricht neue Fluchtrouten nach Europa an. Außerdem skizziert er Reformkonzepte für eine effektivere EU-Flüchtlingspolitik.



Wolfram Weimer, Publizist

Wolfram Weimer ist Verleger (The European). Er analysiert die aktuelle und die frühere deutsche Migrationspolitik. Außerdem spricht er über die flüchtlingspolitischen Strategien anderer europäischer Länder.