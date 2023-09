"Markus Lanz" heute am 28.9.23: Das sind die Gäste

Heute Abend, am 28. September, spricht Markus Lanz im ZDF über Glaube und Religion. Hier finden Sie alle Infos zum heutigen Thema und den Gästen.

28.09.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Markus Lanz veranstaltet jede Woche seine gleichnamige Talkshow und hat auch in dieser Woche wieder drei Ausstrahlungstermine im ZDF : am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die heutige Sendung am Donnerstagabend, den 28. September 2023, verspricht erneut eine Runde interessanter Experten aus verschiedenen beruflichen Hintergründen, darunter Politik , Theologie und Medien.

In dieser Talkshow debattiert Markus Lanz wöchentlich mit seinen Gästen über aktuelle Themen von nationalem und internationalem Interesse. Die Sendung wird sowohl im traditionellen Fernsehen auf dem ZDF als auch live online gestreamt. Nach der Ausstrahlung ist die Episode in der Mediathek des Senders abrufbar, sodass sie zu jeder Zeit zugänglich ist. Die wöchentlichen Folgen werden üblicherweise spät in der Nacht ausgestrahlt. Heute, am 28. September, beginnt die neue Ausgabe von " Lanz " um 23.15 Uhr.

Weitere Informationen zur heutigen Ausgabe der Talkshow und den geladenen Gästen finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 28. September

Das Thema der heutigen Ausgabe von " Markus Lanz " am 28. September dreht sich um Religion und deren aktuelle gesellschaftliche sowie politische Bedeutung. Insbesondere wird Gregor Gysi über das Erstarken der AFD sprechen und darüber, ob dieses Phänomen möglicherweise auch mit religiösen Fragen in Verbindung steht.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 28. September

Um in der Ausgabe vom Donnerstag, den 28. September 2023, gemeinsam über das Thema Glaube, Politik und Religion in Deutschland zu diskutieren, wurden die folgenden Persönlichkeiten als Gäste eingeladen:

Gregor Gysi , DIE LINKE

Der Politiker äußert sich zu den Parteigründungsplänen seiner Parteikollegin Sahra Wagenknecht , sowie dem weiteren Erstarken der AfD . Außerdem bezieht er Stellung zur Bedeutung von Religion und Glaube für das gesellschaftliche Wertefundament.



Deborah Feldman , Schriftstellerin

Die jüdische jüdische Amerikanerin lebt seit 2014 in Berlin . Sie ist der Meinung, dass Deutschland einen "Judenfetisch" habe und sagt: "Neutralität gegenüber dem Judentum scheint unmöglich."



Manfred Lütz , Theologe

Der Theologe war jahrelang als Berater für den Vatikan tätig. Er fürchtet sich heute vor einer gottlosen Gesellschaft: "Wir ersetzen Christentum, die große Idee des Verzeihens, durch einen erbarmungslosen Moralismus."