Martin Semmelrogge: Schauspiel-Star plant besonderen Tribut an verstorbene Frau

Mit Martin Semmelrogge wagt sich bereits das zweite Mitglied der Schauspieler-Familie ins Dschungelcamp von RTL. Sein Sohn Dustin war 2004 bei der Premieren-Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" am Start und auch der allererste Kandidat, der die Hängematte wieder gegen das Hotelbett eintauschte. Nach nur drei Tagen schied er freiwillig aus.

In gewisser Weise geht es für Semmelrogge senior also in der 16. Staffel auch darum, die Familienehre gegenüber dem australischen Dschungel wieder herzustellen. Der 67-Jährige ist der älteste der zwölf Kandidaten, die vom 13. bis zum 29. Januar um die Nachfolge von Filip Pavlovic wetteifern.

Martin Semmelrogge: Bekannt aus "Das Boot" und "Schindlers Liste"

Laut RTL ist der gebürtige Schwabe mit der unverkennbaren Stimme "einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspieler". Semmelrogges Paraderolle war sicher die des 2. Wachoffiziers an Bord von U 96 in "Das Boot", dem Meisterwerk des vor wenigen Monaten verstorbenen Wolfgang Petersenüber die Besatzung eines deutschen U-Boots während des Zweiten Weltkriegs.

International bekannt wurde er auch als SS-Offizier im Hollywood-Film "Schindlers Liste" von Steven Spielberg. Daneben war Semmelrogge in dutzenden Filmen in Kino und TV zu sehen, stand seit Anfang der 1970er Jahre auch für diverse Serien vor der Kamera. Ein kleiner Einblick in seine Schauspieler-Vita: "Tatort", "Der Alte", "Großstadtrevier", "Die Straßen von Berlin", "Polizeiruf 110", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Oftmals mimte er Kriminelle oder Bösewichte.

Außerdem sprach Semmelrogge diverse Hörbücher und Hörspiele ein, agierte als Synchronsprecher für Animations- oder Zeichentrickfilme sowie Computerspiele. Auch im Film "Gib Gas – Ich will Spaß" mit seinem Mitcamper Markus Mörl in der Hauptrolle war er zu hören. Seit 15 Jahren ist Semmelrogge zudem auf Theaterbühnen zu Hause – etwa beim Piraten-Open-Air oder bei den Karl-May-Festspielen.

Martin Semmelrogge im Dschungelcamp: Mit Ehefrau kurz vor ihrem Tod im "Sommerhaus der Stars"

Zur Welt kam Semmelrogge am 8. Dezember 1955 in Bad Boll im Landkreis Göppingen. Auch sein 1984 verstorbener Vater Willy Semmelrogge war im TV-Geschäft aktiv, als Schauspieler sowie als Regisseur. Sein Bruder Joachim Bernhard Semmelrogge tritt nur unter seinem Vornamen ebenfalls in deutschen Filmen und Serien auf, in "Das Boot" übernahm er die Rolle eines Fähnrichs, der zugleich "Zeuge Jehovas" ist.

RTL beschreibt Semmelrogge als "Erzkomödiant und Tragiker zugleich". Doch ob ihm das im Dschungelcamp hilft? Die Übertragungen im TV oder Stream werden es zeigen. Das neue Moderatoren-Duo mit der alteingesessenen Sonja Zietlow und ihrem neuen Partner Jan Köppen, der auf Daniel Hartwich folgt, sollte aber auch vor großen Namen nicht zurückschrecken.

Wie es im Reality-TV zugeht, weiß Semmelrogge aber auch schon aus früheren Erfahrungen. So war er 2013 bei "Promi Big Brother" in Sat.1 dabei, verließ das Haus als Fünftplatzierter. Weniger erfolgreich verlief "Das Sommerhaus der Stars– Kampf der Promipaare" auf RTL, das für ihn und seine damalige Ehefrau Sonja Semmelrogge 2017 auf dem achten und letzten Platz endete.

Kurz nach der Show trennte sich das Paar, soll aber eng verbunden geblieben sein. Im Jahr 2018 starb Sonja an den Folgen einer Krebserkrankung. Damals hieß es in einem Statement: "Martin hat sie trotz seiner vielen beruflichen Reisen so gut wie möglich unterstützt."

Martin Semmelrogge plant dritte Hochzeit - in Kalifornien

Diese zweite Ehe – Semmelrogge war zuvor von 1985 bis 1991 mit Susanne verheiratet – blieb kinderlos. Semmelrogge hat neben dem schon erwähnten Sohn Dustin mit Tochter Joanna noch ein zweites erwachsenes Kind – beide haben verschiedene Mütter, sind ebenfalls Schauspieler.

Die neue Frau an der Seite des Dschungelcampers heißt Regine Prause, Anfang des Jahres 2022 verriet Semmelrogge der Bild, dass er sie wie seine zweite Frau Sonja im kalifornischen Ventura heiraten will.

"Wir wollen sogar die gleiche Friedensrichterin nehmen, die uns damals getraut hat", erklärte er der Boulevardzeitung den besonderen Tribut: "Das Leben gibt einem nicht oft die Chance auf einen zweiten Versuch. Aller lieben und guten Dinge sind dann eben zwei." Als Lebensmittelpunkt des Paares gilt Mallorca.

Martin Semmelrogge: Geld- und Freiheitsstrafen sind mögliches Lagerfeuer-Thema

Prause begleitet Semmelrogge auch mit nach Australien und will ihn natürlich am liebsten als neuen Dschungelkönig wieder begrüßen. Der TV-Star sieht gute Chancen auf mehr als nur den internen Familienrekord, denn: "Meine Vorfahren sind Affen – und die Affen kommen im Dschungel am besten klar." Wobei diese Abstammung ja auch alle Konkurrenten für sich reklamieren können.

Was Semmelrogge den anderen Campern voraushat, ist die jahrzehntelange Karriere im Rampenlicht. Dabei unterliefen ihm jedoch auch diverse Fehltritte. So musste sich der Schauspiel-Star wegen Verkehrsdelikten, Ladendiebstählen und Drogenbesitzes vor Gericht verantworten – Geld- und Freiheitsstrafen waren die Folge.

Auch die könnten in dieser Dschungelcamp-Staffel durchaus zum Gesprächsthema werden. Am Lagerfeuer kommt ja bekanntlich vieles auf den Tisch. Das wird auch Semmelrogge klar gewesen sein, als er seine Teilnahme zugesagt hat.