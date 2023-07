"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute übers Gendern und Wokeness

Generation Z vs. "Alte weiße Männer"- statt offenen Diskussionen herrscht hier meist Feindseligkeit. Genau das soll heute Abend bei Maybrit Illner und ihren Gästen Thema sein.

20.07.2023 | Stand: 10:58 Uhr

Heute Abend läuft die letzte Folge von " Maybrit Illner- Der Polit-Talk" vor der Sommerpause. Die Talkshow kehrt am 31. August 2023 wieder zurück. Alle Infos zum Thema und den Gästen von heute lesen sie hier.

Thema bei "Maybrit Illner" am 20. Juli 2023

Die letzte Folge vor der Sommerpause trägt den Titel „Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?". Dabei soll es vor allem ums Gendern, Canceln und Wokeness gehen, denn hier spaltet sich unsere Gesellschaft. Oft verhärten sich in der Diskussion um diese Themen die Fronten zwischen "Alten weißen Männern" und der Generation Z. Immer wieder stehen die Fragen, welche Begriffe umstritten sind, worüber man lachen oder sich gar äußern darf im Diskurs. Wie viel Rücksicht und Vorsicht nutzt dem demokratischen Diskurs und wie viel schadet ihm? Darüber spricht Maybrit Illner heute Abend mit ihren Gästen.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 20. Juli 2023

Hier finden sie eine Übersicht über alle erwarteten Gäste. Für den heutigen Abend hat Maybrit Illner vier bekannte Gesichter eingeladen:

Hape Kerkeling : Entertainer und Autor

: Entertainer und Autor Leonie Plaar : Queere Influencerin, Journalistin und "Frau Löwenherz" auf TikTok und Instagram

: Queere Influencerin, Journalistin und "Frau Löwenherz" auf TikTok und Instagram Düzen Tekkal : Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin

: Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin Julian Nida-Rümelin: Philosoph, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats

"Maybrit Illner": Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist normalerweise jeden Donnerstag im Free-TV im ZDFzu sehen. Die Übertragung startet auch heute Abend um 22.15 Uhr, geplant ist die Diskussion bis 23.15 Uhr. Außerdem gibt es auf der Seite des Senders eine Übertragung im Live-Stream.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, kann die Talkshow am nächsten Tag nachschauen. In der Regel läuft die Wiederholung freitags auf dem Sender phoenix. Ab 16 Uhr kann man die Diskussionsrunde noch einmal im TV sehen. Außerdem kann man alle Episoden nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch in der Mediathek des ZDF abrufen.

Sommerpause bei "Maybrit Illner"

Eigentlich läuft die Talkshow von Maybrit Illner immer donnerstags um 22.15 Uhr. Die Show heute Abend wird allerdings vorerst die Letzte sein. Im Programm der ARD und des ZDF machen viele Talkshows eine Sommerpause. Auch Maybrit Illner geht in die gut einen Monat lang in die Pause. Die nächste Folge wurde für den 31. August 2023 angekündigt, danach läuft die Sendung wieder wöchentlich.

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner wuchs in der DDR auf und wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende gehörte sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins, das sie ab 1998 leitete. Ein Jahr später übernahm die Journalistin und Moderatorin dann die Leitung der Talkshow "Berlin Mitte". 2007 wurde die Talkshow dann in "Maybrit Illner" umbenannt.