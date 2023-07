"Maybrit Illner" heute am 29. Juni 2023: Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" heute am 29.6.23 diskutieren die Gäste über ein aktuelles Thema. Worum geht es und wer ist dabei? Hier finden Sie die Infos zur Sendung.

29.06.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Sechs Gäste hat Maybrit Illner heute Abend bei ihrer Talkshow im Studio. Es geht um den Machtkampf in Russland - und die Frage, ob er eine Gefahr oder Grund zur Hoffnung ist.

Welche Politiker, Experten und Journalisten diskutieren über dieses aktuelle Thema? Hier finden Sie die Infos zu "Maybrit Illner" am 29. Juni 2023 - auch rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine. Die Sendung läuft ab 22.15 Uhr im ZDF.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 29. Juni 2023

Das Thema wird weiter unten ausgeführt. Hier folgt zunächst die Übersicht über die Gäste bei "Maybrit Illner" heute, wie sie vom ZDF angekündigt wurden.

Michael Roth ( SPD Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Franziska Davies: Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Schwerpunkt: moderne Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens

Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Schwerpunkt: moderne Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens Johannes Varwick: Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg

Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg Frank Sauer: Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr München

Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Katrin Eigendorf: Auslandsreporterin des ZDF

Auslandsreporterin des ZDF Ben Hodges: Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa

"Maybrit Illner" heute am 29. Juni 2023: Thema ist Russland

"Machtkampf in Moskau– Gefahr oder Hoffnung?" - das ist das konkrete Thema von "Maybrit Illner" heute Abend. Nach dem abgebrochenen Putschversuch in Russland, hat Präsident Wladimir Putin selbst eingeräumt, dass das Land nur knapp einem Bürgerkrieg entgangen ist. Aber welche Folgen haben die Ereignisse?

Lesen Sie auch

Talkshow Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 15. Juni 2023: Wurde "Putins Stärke unterschätzt?"

Maybrit Illner und ihre Gäste diskutieren über verschiedene Aspekte: Wäre ein Machtwechsel in Russland eine gute Nachricht für die Ukraine und könnte den Krieg vielleicht sogar beenden? Wird Putin jetzt noch unberechenbarer und gefährlicher? Und muss man Angst haben vor einem Bürgerkrieg in einem Land, das Atomwaffen besitzt?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

Maybrit Illner ist heute am 29. Juni 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Talkshow wird aber nicht nur im TV gezeigt, es gibt auch einen Live-Stream auf der Website des ZDF.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maybrit Illner"-Sendung vom 29. Juni 2023 verpasst, kann sie unter anderem online nachholen. Alle Folgen der Talkshow werden nach der Ausstrahlung in der Mediathek des ZDF veröffentlicht.

Es gibt aber auch eine Wiederholung von "Maybrit Illner" im Fernsehen - nämlich beim Sender phoenix. Die Folge vom 29. Juni 2023 ist dort am 30. Juni ab 16 Uhr zu sehen.

"Maybrit Illner" 2023: Nächste Sendetermine im ZDF

Nach und nach verabschieden sich die Talkshows in die Sommerpause 2023. "Maybrit Illner" läuft noch bis zum 20. Juli 2023 am Donnerstag ab 22.15 Uhr und wird sich nach über einem Monat am 31. August zurückmelden. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

29.06.2023, 22.15 Uhr

06.07.2023, 22.15 Uhr

13.07.2023, 22.15 Uhr

20.07.2023, 22.15 Uhr

31.08.2023, 22.15 Uhr

(sge)