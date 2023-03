WhatsApp zeigt bald Usernamen anstelle von Nummern

WhatsApp bringt ein neues Update auf den Markt. Dieses dürfte sich besonders in großen Chat-Gruppen als nützlich erweisen. Eine weitere Neuerung bahnt sich an.

21.03.2023 | Stand: 14:46 Uhr

Die digitale Welt dreht sich deutlich schneller als die reale. Denn der Konkurrenzkampf wird immer größer. Auch bei den Messenger-Diensten, unter denen WhatsApp seine Vormachtstellung gegenüber den zahllosen Alternativen behaupten will.

Regelmäßige Updates sind da überlebenswichtig, denn den Usern werden mit immer mehr Verbesserungen auch neue Gründe an die Hand, bei der Stange zu bleiben. Eine Neuerung bei WhatsApp erleichtert besonders die Kommunikation in großen Chat-Gruppen.

WhatsApp: Neues Update macht Usernamen anstelle von Nummern sichtbar

Das bei WhatsApp-Neuerungen stets gut informierte Portal WABetaInfo berichtet von einem neuen Google-Play-Beta-Programm, das einigen Nutzern bereits die neue Android-Version 2.23.5.12 beschert. Demnach kommen einige Beta-User in den Genuss, in Chat-Listen auch den Usernamen statt der Telefonnummer angezeigt zu bekommen, wenn sie eine Nachricht eines Chat-Teilnehmers empfangen, der nicht zu ihren Kontakten zählt. In einigen Fällen könnte dieses Feature auch schon in der Beta-Version 2.23.5.11 enthalten sein.

Gerade in großen Gruppen wird so also die Einordnung einer Nachricht erheblich erleichtert, da jeder Teilnehmer künftig jeden Namen aller anderen Teilnehmer einsehen kann – auch wenn es ansonsten keinerlei Berührungspunkte gibt. Sobald also eine Nachricht aus der Gruppe empfangen wird, ist in der Chat-Liste dank des Updates immer der Username zu sehen und eben nicht mehr die nichtssagende Telefonnummer. Denn mal ehrlich: Wer merkt sich heute noch Telefonnummern?

Je mehr Teilnehmer in einem Gruppen-Chat zusammenfinden, umso hilfreicher dürfte dieses neue Feature sein. Es ist damit also auch nicht nötig, diesen Teilnehmer als neuen Kontakt ins Mobiltelefon aufzunehmen, falls mit ihm nur indirekt in diesem Chat kommuniziert wird. WABetaInfo betont zudem, dass wohl auch in den Teilnehmerlisten von Gruppen künftig alle Usernamen zu sehen sein werden anstatt der Telefonnummern bei den nicht als Kontakten abgespeicherten Chat-Partnern.

WhatsApp: Lassen sich Rufnummern bald verbergen?

Im Zuge des WhatsApp-Beta-Updates für iOS 23.5.0.73 verfügen auch einige iOS-Beta-Tester bereits über dieses neue Feature, heißt es weiter. Zugleich wird erklärt, dass damit die Telefonnummern der nicht als Kontakt abgespeicherten Chat-Teilnehmer dennoch weiter einsehbar sind: über die jeweilige Chat-Info. Dies könnte sich in Zukunft ändern, wenn eine entsprechende Funktion etwa für geschäftliche Chats die Möglichkeit erlaubt, die Rufnummern zu verbergen.

WABetaInfo fügt hinzu, es werde erwartet, dass das Usernamen-Feature in den kommenden Tagen für weitere WhatsApp-Nutzer zur Verfügung stehen wird.

