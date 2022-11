NFL live in München: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks reisen nach München zum NFL Munich Game. Alle Informationen zum Football-Spiel in der Allianz Arena sowie zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

"Brady steps back, throws... The ball is caught! Touchdown, Mike Evans!" Wer sich für American Football und die Tampa Bay Buccaneers interessiert, wird diese Worte so oder so ähnlich schon mal gehört haben - in dieser Saison allerdings nicht so oft, wie man sich das als Fan der Bucs wünschen würde.

Nach dem Wechsel von Quarterback-Legende Tom Brady von den New England Patriots nach Florida wurde er von vielen zunächst als zu alt und nicht mehr NFL-tauglich beschrieben. Brady reagierte und gewann seinen siebten Super Bowl Ring. Eine Reaktion, wie sie eben nur der "Greatest Of All Time" (GOAT) zeigen kann.

Zuletzt lief es für das Team rund um Brady, Evans und Fournette alles andere als rund. Vier Siege und fünf Niederlagen sind klar unter dem Anspruch des Teams aus Tampa Bay und so soll beim nächsten Spiel gegen die Seattle Seahawks zumindest der fünfte Sieg in der Regular Season geholt werden. Das besondere an diesem Spiel? Es findet nicht in den USA, sondern in Deutschland statt - in München! Alle Informationen zur Partie Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in München, zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie zum Spieltag der NFL haben wir für Sie gesammelt.

NFL in München: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

ProSieben zeigt schon seit längerem vereinzelte Spiele aus der NFL, daher ist es wenig verwunderlich, dass sich der Sender auch die Rechte für die Übertragung des NFL-Munich-Game gesichert hat. Damit läuft das Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks im Free-TV. Doch auch im kostenlosen Live-Stream bei ran.de kann das Football-Spiel in der Allianz Arena (München) verfolgt werden. Die Übertragung rund um Spiel der Bucs gegen die Seahawks in München startet bereits um 14 Uhr auf ProSieben. Die Partie selbst startet dann um 15.30 Uhr.

Insgesamt werden vier NFL-Spiele an diesem Tag auf ProSiebenund ran.de gezeigt:

Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks live in München: Termine und Uhrzeiten

Das NFL-Munich-Game Tampa Bay - Seattle findet am Sonntag, 13. November 2023, statt und startet um 15.30 Uhr. Zwei weitere Spiele der NFL werden ebenfalls live in München gezeigt, beim Public Viewing im Audi Dome: Die Minnesota Vikings gastieren bei den Buffalo Bills (ab 19.00 Uhr), die Dallas Cowboys reisen zu den Green Bay Packers (Ab 22.20 Uhr). Gleichzeitig können die Spiele auch zuhause auf der Couch verfolgt werden, da alle Begegnungen bei ProSieben laufen. Außerdem wird um 19 Uhr das Spiel Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs auf ran.de gestreamt.

Die Übertragung der NFL-Spiele am Sonntag, 13. November, im Überblick:

15.30 Uhr

NFL-Munich-Game: Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers (ProSieben, ran.de)

19.00 Uhr

Minnesota Vikings @ Buffalo Bills (ProSieben, ran.de)

Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs (ran.de)

22.20 Uhr

Dallas Cowboys @ Green Bay Packers (ProSieben, ran.de)

