"Ottos Märchenshow": Alle Infos zur Sendung mit Otto Waalkes

Otto Waalkes präsentiert "Ottos Märchenshow" auf RTL. Alle Infos zur Sendung wie Termin, Übertragung im TV und Stream, Gäste und Inhalt der Show gibt es hier.

07.12.2022 | Stand: 10:19 Uhr

Jeder und jede kennt bestimmt mindestens ein Märchen: Ob Rumpelstilzchen, Aschenputtel, Dornröschen oder Hänsel und Gretel - die Erzählungen in Grimms Märchen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Geschichten, die die Gebrüder Grimm in ihrer Sammlung "Kinder- und Hausmärchen" zusammengetragen haben, wurden bereits vielfach adaptiert und verfilmt.

Nun wagt sich auch Otto Waalkes erneut an eine Neuauflage Deutschlands beliebtester Märchen: Der Kinofilm "Sieben Zwerge - Männer allein im Wald" stammt zu Teilen aus der Feder von Otto Waalkes. "OttosMärchenshow" interpretiert der Komiker gemeinsam mit prominenten Gästen verschiedene Märchen neu und verleiht ihnen seinen eigenen Touch.

Wann "OttosMärchenshow" im TV und Stream läuft, ob es eine Wiederholung gibt und welche Gäste mit Otto Waalkes auftreten, haben wir für Sie recherchiert.

Termin von "Ottos Märchenshow": Wann gibt es die Sendung zu sehen?

Der Termin von "OttosMärchenshow" liegt kurz vor dem 4. Advent: Otto Waalkes präsentiert die Märchen am Samstag, dem 17. Dezember, um 20.15 Uhr.

Übertragung von "Ottos Märchenshow" live im TV und Stream

"OttosMärchenshow" läuft bei RTL und dem sendereigenen StreamingdienstRTL+. Auf RTL+ kann "OttosMärchenshow" im Live-Stream parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgt werden. Der Live-Stream benötigt ein Premium-Konto, das für 4,99 Euro pro Monat zu haben ist (Stand: Dezember 2022).

Wiederholung von "Ottos Märchenshow"

Der Streaming-DienstRTL+ stellt "OttosMärchenshow" nach der Erstausstrahlung eine Woche lang kostenlos zur Verfügung. Wer sich nicht bei RTL+ registrieren möchte und am eigentlichen Sendetermin keine Zeit hat, der kann auch eine der beiden TV-Wiederholungen von "OttosMärchenshow" nutzen, um die Sendung anzuschauen: Entweder in der darauffolgenden Nacht um 4.40 Uhr oder am 27. Dezember um 0 Uhr.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung und Wiederholung von "OttosMärchenshow" zusammengefasst:

Sendung: OttosMärchenshow

OttosMärchenshow Erstausstrahlung: 17. Dezember, 20.15 Uhr

17. Dezember, 20.15 Uhr Übertragung im TV: RTL

RTL Übertragung im Live-Stream: RTL+

RTL+ Wiederholung im TV: 18. Dezember, 4.40 Uhr, 27. Dezember, 0 Uhr

18. Dezember, 4.40 Uhr, 27. Dezember, 0 Uhr Wiederholung im Stream:RTL+

Worum geht es bei "Ottos Märchenshow"?

Multitalent Otto Waalkes interpretiert Märchen neu, beziehungsweise bessert Fehler in den Handlungssträngen aus, die seiner Meinung nach bestehen. Der Komiker, Musiker, Comiczeichner ("Ottifant") und Synchronsprecher ("Ice Age") erhält dabei die Hilfe von prominenten Gästen, die gemeinsam mit Waalkes in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen und Ottos Märchen darstellen. Aschenputtel wird so zu "Germany's Next Super Princess" und Rotkäppchen wird dabei erwischt, wie sie den für Großmutter gedachten Korb mit Wein und Kuchen selbst vernascht. Außerdem gibt es ein Musikquiz zu Hänsel und Gretel.

Wer sind die Gäste bei "Ottos Märchenshow"?

Die Rollen von Aschenputtel, Rotkäppchen und Co. übernehmen neben Otto Wahlkes zahlreiche prominente Gäste. Auch wenn die meisten Besetzungen eine Überraschung sind, so ist zumindest eine Aufgabe von Kai Pflaume bekannt: Er moderiert die Musikquizshow rund um Hänsel und Gretel.

Das sind die Gäste bei "OttosMärchenshow":

Axel Prahl

Ella Endlich

Cindy aus Marzahn

Martin Klempnow

Tahnee

René Marik

Maddin Schneider

Kai Pflaume

und viele mehr

(AZ)

Lesen Sie auch