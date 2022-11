Paramount+: Deutschland-Start, Kosten und Serien - alle Infos zum neuen Streaming-Dienst

Paramount+ wird ab Dezember 2022 zur Verfügung stehen. Wann ist der exakte Deutschland-Start? Hier finden Sie die Antwort und Infos rund um Programm, Kosten und Serien.

11.11.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Sky hat bereits im August 2021 angekündigt, dass Sky Cinema-Kunden ab 2022 Zugriff auf Paramount+ haben werden - und das für bestimmte Abo-Modelle ohne Aufpreis. Paramount+ ist ein Streaming-Service aus den USA und beinhaltet neben Paramount Pictures Serien und Filme von Showtime, Nickelodeon, Comedy Central und MTV. Wann ist der Deutschland-Start? Welche Kosten kommen auf die Kunden zu? Hier finden Sie die Antworten und einige Infos rund um das Programm.

Paramount+: Wann ist der Deutschland-Start?

Nachdem lange Zeit unklar war, wann der Streaming-Service in Deutschland verfügbar sein wird, hat Sky nun Klarheit geschaffen: Der offizielle Start von Paramount+in Deutschland ist am 8. Dezember 2022.

Kosten: So können Sky Cinema-Kunden Paramount+ empfangen

Online und über die App Paramount + wird der Dienst also kurz vor Weihnachten abrufbar sein. Nach Angaben des Senders müssen Sky Cinema Kunden keinen Cent zusätzlich zahlen, um das Angebot von Paramount+ zu nutzen. Der Streamingservice wird über die Sky Q Plattform und per Sky on Demand kostenlos verfügbar sein Alle Sky-Kunden, die sich nicht für das Sky Cinema Model entschieden haben, können Paramount+über "Mein Sky" hinzubuchen. Für 7,99 Euro pro Monat kann das Programm dann über Sky Q genutzt werden. Das Sky Cinema Paket kostet derzeit 30 Euro im Monat - zumindest bei Abschluss eines Jahres-Abos.

Der Streamingservice soll aber - genau wie beispielsweise Netflix - als eigenständiger Anbieter auch für Nicht-Sky-Kunden buchbar sein. Die Kosten für einen Abo-Abschluss stehen aber noch nicht fest. Laut Sky sollen die Kosten aber wohl mehr als zehn Euro betragen. In den USA kostet der Streaming-Dienst je nach Abo entweder fünf oder zehn US-Dollar.

Paramount+: Programm und Serien im Überblick

Auf der Internetseite von Sky heißt es, dass Paramount+ mehr als 10.000 Stunden On Demand Entertainment liefert. Diese Serien und Filme nennt der Sender als Beispiele:

Halo

The Offer

Ripley

Dexter

Spongebob

Star Trek

MTV Unplugged

Transformers

Mission Impossible

Top Gun: Maverick

Star Trek: Strange New Worlds

Yellowstone

Paw Patrol

Paw Patrol: Der Kinofilm

Secret Headquarters

Super Pumped: The Battle for Uber

Beavis and Butt-Head do the Universe

Rumble - Winnie rockt die Monster Liga

Der Scheich

Diese Liste ist wohl vor allem für Star Trek Fans interessant, da beispielsweise die ersten Staffeln von "Star Trek: Discovery" bei der Streaming-PlattformNetflix zu sehen waren. Paramount+ hat sich aber kurz vor dem Start von Staffel 4 die Rechte gesichert. Seit dem 18. November ist die Serie nun bereits in den USA zu sehen. Deutsche Fans müssen sich noch gedulden - oder auf einen VPN zurückgreifen.

Auf der Website von Paramount kann man sich bereits per E-Mail-Adresse anmelden, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Dort werden folgende Serien und Filme auf der Homepage angezeigt:

Ghost Protocol

Frasier

Jersey Shore

The Affair

Ray Donovan

Two Weeks to Live

The Godfather

Ob diese Serien aber tatsächlich bei Paramount+ zu sehen sein werden ist noch unklar.

Zum Programm von Paramount+ gehören folgende Sender:

Showtime

Nickelodeon

Comedy Central

MTV

Paramount Pictures

Laut Sky werden "Top-Inhalte" dieser Sender gezeigt. Außerdem soll es exklusive Paramount+ Originals, sowie On-Demand-Bibliotheken und aktuelle Inhalte aus den Bereichen Late-Night und Reality geben. (AZ)