Die Sonne genießen, aufs Meer hinausblicken und einfach entspannen: Ein Strandtag gehört für viele Reisende zum perfekten Urlaub dazu. Nutzer der Plattform Tripadvisor haben jetzt die schönsten Strände der Welt gekürt.

Auf der Touristik-Plattform Tripadvisor informieren sich täglich Tausende über Sehenswürdigkeiten in fernen Städten und Ländern und planen damit so manchen Urlaub. Jetzt hat die Plattform eine Liste der Strände veröffentlicht, die sich bei Ihren Nutzern besonders großer Beliebtheit erfreuen. Wir haben die zehn beliebtesten Strände der Nutzer für Sie aufgelistet. Vielleicht ist ja auch eines Ihrer diesjährigen Reiseziele dabei?

Die zehn beliebtesten Strände der Welt: Wie wurden sie ausgewählt?

Tripadvisor vergibt jedes Jahr den "Travellers' Choice Best of the Best Award". In 2023 wurde er Angaben der Plattform zufolge auch wieder an Strände verliehen, die von den Nutzerinnen und Nutzern der Plattformüber einen Zeitraum von 12 Monaten besonders viele "Bewertungen und Meinungen der Spitzenklasse" erhalten haben. Zudem mussten alle Strände die strikten Standards von Tripadvisor in Bezug auf Vertrauen und Sicherheit erfüllen.

Übrigens: Von etwa 8 Millionen Einträgen auf der Touristik-Plattform würden weniger als 1 Prozent mit dem Award, der für die "höchste Exzellenzstufe in der Reisebranche" stehe, ausgezeichnet werden.

Urlaub 2023: Das sind die beliebtesten Strände der Welt

Baia do Sancho (Fernando de Noronha, Brasilien): Der Sandstrand liegt auf der Insel Fernando de Noronha und gilt als einer der schönsten Strände der Welt. Auf den ersten Platz des Rankings schaffte er es bei den Nutzer von Trip Advisor, weil seine beeindruckenden Klippen den Atem rauben und der Strand recht abgeschieden liegt. Eagle Beach (Aruba): "Strand so weit das Auge reicht", schreibt ein Nutzer zum Eagle Beach. Der Strand gilt als einer der schönsten Strände der Welt, da er mit weichem weißen Sand ohne störende Steine oder Tang aufwarten kann. Cable Beach (Broome, Australien): Der 22 Kilometer lange Sandstrand verzauberte die Nutzer mit traumhaften Sonnenuntergängen die auf dem Rücken eines Kamels erlebt werden können. Reynisfjara Beach (Vik, Island): Zugegeben Island kommt nicht als erstes in den Sinn, wenn man einen klassischen Strandurlaub plant. Doch der schwarze Sandstrand mit seinen Basaltformationen und zerklüfteten Felsen hat bereits viele Touristen in seinen Bann gezogen. "Es hat sich angefühlt als wären wir in einem Traum gefangen. Dieser Ort lässt dich die Zeit vergessen", lautete eine Nutzerbewertung. Grace Bay Beach (Grace Bay, Providenciales): Schneeweißer, pudriger Sand, türkises Wasser, Palmen und eine ruhige Atmosphäre - Was will man mehr in einem Urlaub? All das bietet Platz fünf der Liste. Praia da Falesia (Olhos de Agua, Portugal): Wunderschöne rote Sandklippen und leichter Wellengang machen Praia da Falesia vor allem bei Surfern - und Touristen, die es gerne werden wollen. Radhanagar Beach (Havelock Island, Andaman and Nicobar Inseln): Tropischer Flair, samt Regenwaldbäume erwartet Besucher beim Radhanagar Beach. Das kristallklare Wasser eignet sich laut Trip-Advisor-Nutzern für großartige Taucherlebnisse. Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Sizilien): Die Nutzer schwärmen von Spiaggia dei Conigli als dem schönsten Strand im Mittelmeer mit einem langen Spazierweg und spektakulärer Aussicht. Varadero Beach (Varadero, Kuba): "Perfekt, wie auf einer Postkarte", heißt es in der Begründung für die Aufnahme von Varadero Beach in die Liste. Das Schwimmen am Strand sei "magisch" und bei Nacht bietet sich der der Strand für einen Mondscheinspaziergang an. Ka'anapali Beach (Lahaina, Hawai): Der StrandKa'anapali Beach gilt bei Nutzern als kleiner Geheimtipp, denn er ist laut der Bewertungen selten überfüllt. "Perfekte Wassertemperatur und es schwimmen sogar Schildkröten vorbei", schwärmt eine Nutzerin.

