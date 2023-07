Rutenfest 2023 in Ravensburg: Preis für die Rutenmaß steigt schon wieder

In Ravensburg startet am Freitag das traditionelle Rutenfest. Mit der Auflage 2023 kommen allerdings auch höhere Getränkepreise.

Das Rutenfest 2023 in Ravensburg steht vor der Tür und bringt neben unvergesslichen Erlebnissen auch einige Preisänderungen mit sich. Einen ganz besonderen Augenmerk legen die Besucher dabei auf die Getränkepreise, allen voran bei der Rutenmaß. Wie teuer die Maß in diesem Jahr ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Rutenfest 2023 in Ravensburg: Getränkepreis für die Rutenmaß steigt

Schon seit dem 14. Juli verzaubert das Rutentheater mit der Märchen-Komödie "Dornröschen" die Zuschauer im Konzerthaus Ravensburg, am Freitag (21. Juli 2023) ist es dann aber soweit: Das Rutenfest 2023 startet mit der Insignienübergabe an die Trommler der Gymnasien im Ravensburger Schwörsaal. Ab da erwarten alteingesessene Ravensburger aber auch Besucher der "Stadt der Türme und Tore" Darbietungen der Rutentrommler, der historische Rutenfestzug, das große Hochfeuerwerk und viele weitere Programmpunkte. Auch die Trommlerinnen, die im vergangenen Jahr erstmals beim Rutenfest dabei waren, nehmen am diesjährigen Festzug teil.

Allerdings machen die steigenden Preise der vergangenen Monate auch nicht vor einer der ältesten und größten Traditionsveranstaltungen in Süddeutschland Halt. Wie die Rutenfestkommission auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, haben sich die Preise für die Rutenmaß in diesem Jahr erneut erhöht.

Beim Rutenfest 2023 liegt die Rutenmaß, deren Preis von den Brauerereien festgelegt wird, bei 11,90 Euro. Gegenüber dem vergangenen Jahr, dem Rutenfest 2022, hat sich die Maß damit um 40 Cent verteuert. Die Steigerung ist noch moderat, vergleicht man die Erhöhung bei der Rutenmaß mit der Erhöhung bei den Bierpreisen auf dem Münchner Oktoberfest.

Auch für die Rutenwurst haben wir bei der Kommission einen Preis erfragt: Dieser wird von den Metzgereien festgelegt und liegt in diesem Jahr bei 4,50 Euro.

Dem traditionsreichen Rutenfest ist im Sommer 2023 bereits das große Seehasenfest in Friedrichshafen vorausgegangen. Wir haben zahlreiche Bilder und Videos vom Seehasenfest für Sie.