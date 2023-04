SC Freiburg - RB Leipzig: Das DFB-Pokal-Halbfinale live im Free-TV und Stream

Der SC Freiburg und der RB Leipzig treffen im Halbfinale des DFB-Pokals 22/23 aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

19.04.2023 | Stand: 09:02 Uhr

Im DFB-Pokal-Halbfinale 2023 trifft der SC Freiburg auf den RB Leipzig. Für die beiden Vereine dürfte die Begegnung im Pokalturnier nichts Neues sein, schließlich liefern sie sich derzeit auch in der Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf den vordersten Plätzen der Tabelle. Dass Freiburg noch eine Chance auf den Pokal hat, verdankt die Mannschaft von Trainer Christian Streich einem Sieg im Viertelfinale gegen Rekordmeister Bayern München. Dramatischer hätte die Partie kaum ausgehen können: Nach einem Handspiel von Jamal Musiala vom FC Bayern verwandelt Lucas Höler in der 5. Minute der Nachspielzeit den Elfmeter zum 2:1 Endstand.

Auch der RB Leipzig setzte sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen einen Turnierfavoriten durch. Die Leipziger bezwangen den BVB mit einem klaren 2:0. Nun treffen der SC Freiburg und der RB Leipzig im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinander. Wie läuft die Übertragung der Partie? Wann ist Anstoß? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Partie zwischen Freiburg und Leipzig haben wir hier für Sie.

SC Freiburg - RB Leipzig: Termin und Uhrzeit fürs DFB-Pokal-Halbfinale 2022/23

Laut dem DFB-Pokal-Spielplan findet das erste Halbfinale zwischen dem SC Freiburg und dem RB Leipzig am 2. Mai 2023 statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Übertragung live im Free-TV und Stream

In den ersten Runden des Turniers hat die Übertragung des DFB-Pokals hauptsächlich der Pay-TV-Sender Skyübernommen. Die beiden Spiele im Halbfinale und auch das große Finale am 3. Juni 2023 gibt es jedoch auch bei den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV zu sehen. Die Übertragung der Partie zwischen Freiburg und Leipzigübernimmt das ZDF - sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream.

Lesen Sie auch

RTL+ Freiburg - Juventus live im TV und Stream: Übertragung des EL-Achtelfinales

Alle Infos zur Übertragung des 1. Halbfinales im DFB Pokal 22/23 finden Sie hier:

Spiel: SC Freiburg gegen RB Leipzig, Halbfinale im DFB-Pokal 2022/23

SC Freiburg gegen RB Leipzig, Halbfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 2. Mai 2023

Dienstag, 2. Mai 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Freiburg Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Live-Stream:ZDF

DFB Pokal 22/23 im Live-Ticker: SC Freiburg vs. RB Leipzig - Spielstand und Ergebnis

Auch wenn es die Partie zwischen Freiburg und Leipzig im Free-TV zu sehen gibt, möchten wir Ihnen hier eine Alternative anbieten: Unser Datencenter zum DFB-Pokal 22/23. Mit dem Live-Ticker verpassen Sie keine Tore, Auswechslungen und Karten. Kurz vor Spielbeginn finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Übertragung des Turniers im TV und Stream

Zwar gab es bisher die meisten Spiele des Turniers ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen, doch mit dem Halbfinale des DFB-Pokals 22/23 werden die Karten neu gemischt: Von nun an brauchen Sie kein kostenpflichtiges Abo mehr, um die Partien live im TV und Stream zu erleben. Das Spiel zwischen Freiburg und Leipzig läuft im ZDF, das zweite Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurtüberträgt die ARD. Auch das Finale im Juni wird es bei einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen geben.

SC Freiburg gegen den RB Leipzig: Bisherige Bilanz der beiden Mannschaften

Laut fussballdaten.de sind sich der RB Leipzig und der SC Freiburg bisher 16 Mal auf dem Rasen begegnet. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Acht Siege gingen an die Leipziger, vier Mal trennten sich die beiden Teams im unentschieden und vier Partien konnte der SC Freiburg gewinnen. Auch die letzte Begegnung im November 2022 konnte Leipzig mit einem 3:1 klar für sich entscheiden. Das Halbfinale ist übrigens eine Wiederholung des Pokalfinales der vergangenen Saison: Am 21. Mai 2022 standen sich Freiburg und Leipzig im Finale des Turniers gegenüber. Auch diese Partie ging an die Leipziger, allerdings entschied sich das Match erst im Elfmeterschießen.