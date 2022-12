So sehen Sie das WM-Achtelfinale Portugal - Schweiz im TV und Live-Stream

Bei der WM 2022 treffen Portugal und die Schweiz im Achtelfinale aufeinander. Alles Infos rund um Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker finden Sie hier.

06.12.2022 | Stand: 09:52 Uhr

Seit dem 3. Dezember 2022 läuft das Achtelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar. Der Blick auf den Spielplan zur Fußball-WM 2022 zeigt: Am Nikolaustag, also am 6. Dezember 2022, spielen Portugal und die die Schweiz als letztes um den Einzug ins Viertelfinale.

Obwohl bei beiden Mannschaften damit zu rechnen war, dass sie Teil der Ko.-Phase sind, verlief die Gruppenphase sowohl für Portugal als auch für die Schweiz nicht ganz reibungslos. Portugal sicherte sich zwar den Sieg in Gruppe H, verlor jedoch überraschend 1:2 gegen den Underdog Südkorea, die sich damit ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierten. Die Schweiz musste in Gruppe G gegen Serbien um den zweiten Platz kämpfen und schaffte es letztendlich mit einem Unentschieden zusammen mit Brasilien in die Ko.-Runde.

Portugal - Schweiz im Achtelfinale: Termin und Anstoß in der Fußball-WM 2022

Am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, findet das letzte Achtelfinale der Fußball-WM 2022 statt. Dabei treffen Portugal und die Schweiz aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr deutscher Zeit, das heißt um 22 Uhr Ortszeit in Katar.

Ausgetragen wird das Spiel vor fast 90.000 Zuschauern im Lusail Iconic Stadium in Lusail City. Dort findet am 18. Dezember auch das WM-Finale statt. Das Lusail Iconic Stadium gehört zu den acht Stadien in Katar, in denen die Partien der Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

WM-Achtelfinale Portugal vs. Schweiz: Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Zusätzlich zum Pay-TV bei MagentaTV wird das Spiel Portugal gegen die Schweiz auch in der ARD und damit im Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragung der WM im TV und Live-Streamübernimmt für alle Spiele die Telekom. Im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream von MagentaTV werden alle Begegnungen übertragen. Zusätzlich dazu laufen 48 der insgesamt 64 WM-Spiele auch im Free-TV in der ARD und im ZDF, so auch die Partie Portugal - Schweiz.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Infos zum Spiel Portugal gegen die Schweiz:

Spiel: Portugal– Schweiz, Achtelfinale WM 2022

Portugal– Schweiz, Achtelfinale WM 2022 Datum: Dienstag, 6. Dezember 2022

Dienstag, 6. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium, Lusail City

Lusail Iconic Stadium, Lusail City Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Kostenloser Live-Stream: ARD

Die Golfstaaten und damit auch Katar liegen in einer anderen Zeitzone als Deutschland, weshalb es eine Zeitverschiebung gibt. Im Winter beträgt diese zwei Stunden, das heißt in Katar ist es zwei Stunden später als bei uns. Unsere Angaben zu Termin und Uhrzeit sind immer in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Portugal gegen die Schweiz bei der Fußball-WM 2022: Der Live-Ticker

Falls Sie keine Möglichkeit haben, das letzte Achtelfinale zwischen Portugal und der Schweiz im TV zu verfolgen, aber trotzdem stets aktuell informiert sein wollen, können Sie den Live-Ticker nutzen. Dieser zeigt Ihnen alle Infos zum kompletten Spielverlauf inklusive Toren, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen live und zeitgleich zur TV-Ausstrahlung.

Portugal gegen die Schweiz im Achtelfinale der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Die beiden Mannschaften des Achtelfinales sind dem ZDF zufolge bisher 25 Mal aufeinander getroffen. Davon hat die Schweiz elf Partien gewonnen, während Portugal nur neun Siege zu verbuchen hat. Die übrigen fünf Spiele gingen unentschieden aus. Das Torverhältnis ist mit 34:34 ausgeglichen. Keines der bisherigen Aufeinandertreffen war im Rahmen einer Weltmeisterschaft.

Auch wenn die Prognosen Portugal als Favoriten der Achtelfinal-Partie sehen, liegt die Schweiz im direkten Vergleich vorne und hat in der Gruppenphase gezeigt, dass sie mit dem WM 2022-Favoriten Brasilien mithalten kann.

