So war der Nördlinger Gerd Müller als Nachbar und Schulfreund

Nördlingen setzt Fußballberühmtheit Gerd Müller posthum ein Denkmal. Zeit für Erinnerungen an den jungen "Hadde", meint sein Schulfreund, den er vorsorglich ins Tor stellte.

04.11.2022 | Stand: 08:14 Uhr

Wie ist das, wenn man in der Schule einen Mitschüler hatte, der in seinem Leben berühmt wurde? Ich will da von einem Nördlinger schreiben, der kein Politiker und kein Künstler war und von dem keiner erwartet hatte, dass er weltberühmt werden sollte.

Nicht nur bei den französischen Buben und Mädchen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Jumelage der Stadt kennengelernt hatten, war Gerd Müller ein Begriff, sondern an fast allen Orten auf Reisen konnten wir mit ihm punkten, wenn wir stolz erwähnten, dass wir mit ihm in einer Schulklasse saßen. Ich selbst konnte noch damit prahlen, dass der Hadde in meiner Straße wohnte – der Bergerstraße – gegenüber beim Zigarettenhändler Stegner, der alle Länderspiele auf Tonband aufnahm.

Gerd Müller als Schüler: Erinnerungen eines Schulfreunds und Nachbars

Für uns Buben war er nicht der Gerd, wenn schon dann Gerhard. Aber für alle Nördlinger war er als "Hadde" bekannt, sein Lebenskreis war die Gasse, genauer der Stänglesbrunnen vor seinem Haus, und der Platz am Bergertor, wo er von klein auf jeden Mittag mit den Lehrlingen vom Sixenbräu und Gärtnerei Ortlieb kickte, und dann zunehmend auf dem "Alten Sportplatz", wo er schließlich auch von den Fußballern seiner Heimatstadt erwartet wurde, weil sie merkten, dass er die Tore in der Jugendmannschaft und bald auch schon in der "Ersten" fast alleine schoss. Er traf nicht nur ein oder zweimal, nein – manchmal waren es ein paar Dutzend Tore in einer Spielzeit.

Darum waren jetzt auch oft Spielbeobachter auf dem Fußballplatz, vom "Club" aus Nürnberg, von "kleineren Vereinen, schließlich auch von den "Sechzgern" und den "Bayern" aus München. "Tschick" Cajkowski, der Bayerntrainer überwand seine Bedenken wegen Haddes kurzen Beinen und dicken Schenkeln, eine Figur, die schließlich sogar zu seinem Markenzeichen wurde, für slalommäßiges Schnicken der Gegner und harte Schusstechnik. Es waren einmalige Fähigkeiten, um ein bewunderter Fußballstar zu werden. Tschick griff zu.

Die Rolle des Stars beherrschte Hadde abseits vom Spielfeld aber nicht. Er war bescheiden und zurückhaltend. Reden war nicht seine Sache, dafür glänzten seine Augen auf dem Sportplatz. Konnte er gerade nicht spielen, vereinbarte er selbst Spiele in der Gasse, auf dem Spielplatz, oder ein Klassenspiel auf einer Wiese. Wie groß die Gegner waren, war ohne Bedeutung, sie hatten alle das Nachsehen. Sein Satz mir gegenüber, der ich nur wenig Fußballahnung hatte, war: "Mayerle, du gehsch ins Tor und die anderen in die Verteidigung!" Sonst war er zuständig. Torpfosten waren zwei Bubenkittel. Als ich einmal mit meinen Nördlinger Musikanten in Tokio unterwegs war, verblüffte ich einen japanischen Fußballfan, der mich fragte, ob ich den tollen, deutschen Nationalspieler Müller aus Nördlingen kenne, selbstgefällig: "Ich ging sogar mit ihm in dieselbe Schulklasse".