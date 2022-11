Staffel 2 von "Dahmer": Was ist zu Start, Handlung und Besetzung von "Monster" bekannt?

Die Geschichten über Serienkiller gehen weiter. Nach "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" kommt eine zweite Staffel. Hier gibt es die Infos zur Fortsetzung.

Die Resonanz war immens, der Erfolg ebenso: Die Netflix-Serie "Dahmer– Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" von Ryan Murphy wurde innerhalb der ersten 12 Tage nach Veröffentlichung ganze 496,05 Millionen Stunden gestreamt.

Das macht die Dahmer-Serie bereits nach nicht einmal zwei Wochen zu einer der erfolgreichsten Produktionen des Streaminganbieters und brachte ihr Platz neun im Ranking der beliebtestesten Serien aller Zeiten auf Netflix ein. Nach 28 Wochen auf dem Portal belief sich die Summe an gestreamten Stunden auf 856.220.00, was "Dahmer-Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" Platz zwei der beliebtesten englischsprachigen Serien einbrachte (nach Stranger Things 4).

Der Hollywood-Reporterberichtete nun von einer Verlängerung der Serienkiller-Serie. Wie die Weiterführung der "Dahmer"-Serie auf Netflix aussehen könnte, was geplant und bisher bekannt ist, haben wir für Sie gesammelt.

Fortsetzung von "Dahmer": Was ist bisher zu Staffel 2 von "Monster" bekannt?

Zum aktuellen Zeitpunkt hält sich die Fülle der Informationen zur Weiterführung der Serienkiller-Serie in Grenzen. Da die Geschichte von Jeffrey Dahmer allerdings zu Ende erzählt ist, darf man sich auf die Fälle anderer Mörder und Gewaltverbrecher einstellen. Das berichtet auch der Hollywood-Reporter.Ryan Murphy, der hinter "Dahmer– Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" steckt, hatte bereits bei Disney erfolgreiche Serien wie "American Horror Story" und "American Crime Story" mit neuen Themen abgewandelt. Dementsprechend soll die Fortsetzung im Kollektiv "Monster" geführt werden.

Staffel 2 von "Monster": Was ist über die Handlung bekannt?

Es ist recht wenig über die mögliche Handlung bei "Monster" bekannt. Wie bereits erwähnt könnten andere Serienkiller in den Fokus genommen werden. Mögliche Beispiele hierfür wären Samuel Little, dem die Polizei mindestens 50 Morde zuordnen konnte, oder auch Gary Leon Ridgway (Green River Killer), der nach Morden in den 1980er und 1990er Jahren erst 2001 dank neuer Forensik-Methoden verhaftet wurde.

In Folge acht der ersten Staffel ist außerdem bereits ein möglicher Hinweis dazu aufgetaucht, welcher Killer in den neuen Folgen in den Fokus rücken könnte. Es geht darum dass Jeffrey Dahmer auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren könnte, da das auch dem berühmten Mörder und Leichenschänder Ed Gein gelungen war. Sollte Gein der Protagonist in Staffel 2 werden, würde sich das gesamte Setting der Serie ändern, da Ed Gein seine Morde in den 50er Jahren verübte.

Staffel 2 von "Dahmer": Besetzung in der Fortsetzung von "Monster"

Wie auch schon zur Handlung gibt es keinerlei Informationen über die mögliche Besetzung der Fortsetzung von "Dahmer– Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer". Da es jedoch um einen anderen Serienkiller gehen wird, darf man davon ausgehen, dass der bisherige Hauptdarsteller von Jeffrey Dahmer, Evan Peters, nicht mehr auftreten wird.

"Monster", Staffel 2: Start der neuen Folgen

Und erneut fischt man im Trüben, wenn weitere Informationen zu "Monster" gesucht werden. Netflix hat bisher wenig nach außen dringen lassen, mal von der Tatsache einer Fortsetzung abgesehen. Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Datum oder einen Starttermin für eine weitere Staffel im "Monster"-Kollektiv liefern. Man wird sich jedoch noch etwas gedulden müssen. Sobald mehr über "Monster" bekannt wird, erfahren Sie dies hier.

