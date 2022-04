Staffel 3 von "Wer hat Sara ermordet?": Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Mitte Mai läuft "Wer hat Sara ermordet?" mit Staffel 3 wieder bei Netflix. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream des Serien-Finales.

26.04.2022 | Stand: 07:30 Uhr

Die Thriller-Serie "Wer hat Sara ermordet?" ist ab Mitte Mai mit neuen Folgen zurück bei Netflix. Staffel 3 wird dann auch die letzte sein, in der Saras Angehörige versuchen aufzuklären, was wirklich am Tag ihres Todes geschehen ist.

Das mexikanische Netflix-Original sorgte in den vergangenen zwei Staffeln für viel Spannung. Nachdem der Start von Staffel 3 zunächst für den 1. Juni 2022 angesetzt war, hat der Streaming-Dienst nun angekündigt, die neuen Folgen schon ab Mitte Mai zum Stream bereitzustellen.

Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um den Start von "Wer hat Sara ermordet?", Staffel 3. Wann ist der genaue Start-Termin? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler sind im Cast? Und was ist die Handlung? Am Ende haben wir zusätzlich einen Trailer für Sie.

Start: Ab wann läuft "Wer hat Sara ermordet?" mit Staffel 3 bei Netflix im Stream?

Nachdem der Start um zwei Wochen nach vorn verlegt wurde, steht Staffel 3 von "Wer hat Sara ermordet?" nun schon ab Mittwoch, dem 18. Mai 2022 bei Netflix zum Abruf bereit. Dies ist vermutlich kein Zufall, denn genau vor einem Jahr - am 19. Mai 2021 - ging die zweite Staffel an den Start.

Handlung bei "Wer hat Sara ermordet?": Worum geht es in Staffel 3?

Die Teenagerin Sara ist bei einem Parasailing-Flug abgestürzt und ums Leben gekommen. Doch wie es aussieht, steckt mehr dahinter als ein bloßer Unfall. In den ersten beiden Staffeln von "Wer hat Sara ermordet?" rollt ihr Bruder Alex nach 18 Jahren zu Unrecht im Gefängnis die Geschichte wieder auf und versucht herauszufinden, was wirklich an Saras Todestag geschehen ist.

Dabei zeigen sich, wer seine Verbündeten, aber auch wer seine Feinde sind. Außerdem kommen weitere kuriose und schreckliche Geschichten ans Licht, zum Beispiel die der Familie Lazcanos - welche in die ganze Sache verstrickt ist.

Staffel 2 endet damit, dass Marifer ein Geständnis ablegt, für Saras Tod verantwortlich zu sein. Doch dann enthüllt Nicandro in einer rätselhaften Szene, dass nicht Marifer, sondern er zusammen mit jemand anderem die Verantwortung für Saras Tod trägt. Aber wer und wieso?

Die dritte und finale Staffel von "Wer hat Sara ermordet?" soll nun endlich alle noch offenen Fragen klären und vor allem eine Antwort auf die Frage liefern: Was ist wirklich mit Sara geschehen?

Episoden: Das sind die Folgen der dritten Staffel von "Wer hat Sara ermordet?"

Die dritte und letzte Staffel von "Wer hat Sara ermordet?" wird insgesamt sieben Folgen haben. Die bisherigen Episoden hatten zumeist eine Länge von 35 bis 45 Minuten. Daher ist anzunehmen, das auch die neuen eine ähnliche Länge haben werden.

Die Folgentitel hat Netflix bisher noch nicht veröffentlicht, sobald es diesbezüglich Neuerungen gibt, bringen wir Sie natürlich auf den aktuellen Stand. Trotzdem haben wir hier für Sie eine Übersicht über die Folgen von Staffel 3:

Folge 1: Titel noch unbekannt

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Wer hat Sara ermordet?", Staffel 3

Von offizieller Seite ist noch kein genauer Cast mit allen Schauspielern bekannt, es ist jedoch anzunehmen, dass in etwa dieselbe Besetzung dabei sein wird, wie in den bisherigen Staffeln. Sara wird wie immer von Ximena Lamadrid gespielt und Manolo Cardona beziehungsweise Leo Deluglio übernehmen die Rolle ihres Bruders Alejandro „Álex“ Guzmán.

Hier ist eine Übersicht über die mögliche Besetzung von "Wer hat Sara ermordet?", Staffel 3 - inklusive deutscher Synchronsprecher:

Rolle Schauspieler Deutsche Sprecher Sara Guzmán Ximena Lamadrid Derya Flechtner Alejandro „Álex“ Guzmán Manolo Cardona Nils Nelleßen Alejandro „Álex“ Guzmán (jung) Leo Deluglio Cedric Eich César Lazcano Ginés García Millán Erich Räuker Elisa Lazcano Carolina Miranda Alice Bauer Mariana Lazcano Claudia Ramírez Daniela Hoffmann Mariana Lazcano (jung) Luciana González De León Nicole Hannak Rodolfo Lazcano Alejandro Nones Leonhard Mahlich Rodolfo Lazcano (jung) Andrés Baida Nicolas Rathod José María Lazcano Eugenio Siller Jeremias Koschorz José María Lazcano (jung) Polo Morín Sebastian Fitzner Sofía Ana Lucía Domínguez Leonie Dubuc Lorenzo Rossi Luis Roberto Guzmán Sven Gerhardt Clara FátimaMolina Lina Rabea Mohr Sergio Hernández Juan Carlos Remolina Tobias Lelle Bruno Iñaki Godoy Philipp Lind Elroy Héctor Jiménez Sven Hasper Elroy (jung) Marco Zapata Amadeus Strobl Carlos Marco Treviño Michael Deffert Moncho Cayetano Arámburo Peter Lontzek Marifer Fernández Gálvez Litzy Anna Grisebach Marifer Fernández Gálvez (jung) Ela Velden Celina Gaschina Nicandro Matías Novoa Nick Forsberg Nicandro (jung) Martín Saracho Nando Schmitz (Staffel 1)

Marco Eßer (Staffel 2) Lucía Mar Carrera Marion Musiol Abel Antonio de la Vega Marcel Collé Dr. Alanis Daniel Giménez Cacho Hanns Jörg Krumpholz Imara María Andrea Melanie Tòth Anwalt von Álex Terence Strickman Hans Hohlbein Cristina Úrsula Pruneda Manja Doering

Trailer zur dritten Staffel "Wer hat Sara ermordet?"

Wenn Sie schon einmal einen ersten Einblick in die spannenden Szenen der neuen, wie immer äußerst rätselhaften, Staffel bekommen wollen, können Sie sich vorab den offiziellen Trailer zum Serien-Finale von "Wer hat Sara ermordet?" anschauen. Die Original-Version auf spanisch mit englischen Untertiteln finden Sie hier: