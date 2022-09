Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022: Übertragung im TV und Stream und Wiederholung

Es wird eine 7. Staffel von "Ninja Warrior Germany"2022 geben. Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

05.09.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022 steht in den Startlöchern. Sendetermine und Sendezeit von "Ninja Warrior Germany" stehen bereits fest. Die neue Staffel geht am 30. September an den Start. Die 7. Staffel hält einige Veränderungen bereit. Neben den Parcours ändern sich auch noch andere Dinge. Von nun an werden mehr als 300 Athletinnen und Athleten versuchen die Hindernisse zu meistern. Außerdem wird das Teilnahmealter von 18 Jahre auf 16 Jahre herabgesenkt. Weiterhin hat jeweils ein Zuschauer in zwei verschiedenen Sendungen die Chance, bei einer Show mitzumachen und erhält im Idealfall eine Wildcard für Staffel 8. Die Übertragung wird vom Sender RTLübernommen.

Möchten Sie gerne mehr zur Übertragung von Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022 erfahren? Wo wird die neue Staffel übertragen? Gibt es eine Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wir liefern Antworten.

Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022: Übertragung im TV und Stream

Wie in den Jahren zuvor, wird auch Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022 von RTLübertragen. Die insgesamt 11 Folgen werden alle im Free-TV zu sehen sein. Start der Folgen ist jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Wer keinen Fernseher zur Hand hat, hat auch die Möglichkeit "Ninja Warrior Germany" 2022 online zu verfolgen und zwar beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter RTL+ .

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Übertragung:

Was? "Ninja Warrior Germany" 2022, Staffel 7

"Ninja Warrior Germany" 2022, Staffel 7 Wann? Ab 30. September 2022

Ab 30. September 2022 Übertragung?RTL(Free-TV), RTL+(Stream)

Wird es eine Wiederholung von "Ninja Warrior Germany" 2022, Staffel 7 geben?

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Wiederholungen von "Ninja Warrior Germany" im TV. Möglicherweise wird dies bei Staffel 7 ähnlich sein - nähere Informationen sind dazu aber noch nicht bekannt. Grundlegend gilt aber: Alle Sendungen und TV-Formate, die beim Privatsender RTLerscheinen, können bei RTL+nachträglich angesehen werden. Bis zu einer Woche nach der Erstausstrahlung der jeweiligen Episode ist das in der Regel kostenlos möglich. Danach benötigen Sie auch hierfür die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft für 4,99 pro Monat.

Sofern nähere Informationen zu einer möglichen Wiederholung im TV bekannt sind, werden diese hier ergänzt.

Das sind die neuen Regeln von "Ninja Warrior Germany" 2022, Staffel 7

Staffel 7 von "Ninja Warrior Germany" 2022 hält einige Veränderungen bereit. Neue Herausforderungen sowie altbekannte Klassiker werden Teil der Show sein. Neu ist der Brillen-Weg, der Wand-Sprung und die V-Formation. Am Ende der Vorrunden gibt es in Staffel 7 statt des Power Towers einen Duell-Parcours. Dabei geht es nicht nur um Geldprämien, sondern auch um um Finaltickets.

Ab Staffel 7 haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit an der Show teilzunehmen. Es besteht nicht nur die Möglichkeit auf 1000 Euro Prämie, sondern der Athlet oder die Athletin hat die Chance auf eine Wildcard für die nächste Staffel - er oder sie wäre also bei Staffel 8 sicher mit dabei.

In diesem Jahr haben auch 16 und 17-Jährige die Chance dabei zu sein, denn das Mindestalter wurde auf 16 gesenkt.