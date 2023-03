Steam: Spiel zurückgeben – Wie geht das?

Kann man auf der Videospielplattform Steam ein gekauftes Spiel zurückgeben? Wie lange hat man dafür Zeit, wie geht das und was muss man beachten?

29.03.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Man hat das Videospiel schon ausgewählt, zahlt und merkt dann, dass der eigene PC die Systemanforderungen des Spiels doch nicht erfüllt. Oder man kauft das richtige Videospiel, merkt aber schon nach kurzer Zeit, dass es einem doch nicht so gut gefällt und man es eigentlich gerne zurückgeben würde.

Was bei Einkaufsläden wie Saturn oder MediaMarktüblich ist, ist online nicht immer so einfach. Kann man also auf der Videospielplattform Steam ein Videospiel zurückgeben? Braucht man dafür einen guten Grund, wie lange hat man dafür Zeit und was muss man beachten? Die Antworten auf all diese Fragen im Überblick.

Steam – Kann man ein Spiel einfach zurückgeben?

Ein Blick in die Rückerstatttungsrichtlinien von Steam bestätigen erst einmal, dass Rückgaben prinzipiell möglich sind. "Sie können eine Rückerstattung für nahezu jeden Einkauf auf Steam beantragen – aus jeglichem Grund", steht dort direkt im ersten Satz. Die einzigen Bedingungen sind, dass der Kauf des Spiels nicht länger als 14 Tage zurückliegt und das Spiel nicht mehr als zwei Stunden lang gespielt wurde.

Sind diese Bedingungen erfüllt, können alle Spiele bei Steam zurückgegeben werden und der Anbieter Valve garantiert eine Rückzahlung innerhalb von einer Woche nach der Genehmigung der Rückerstattung. Die Rückzahlung erfolgt dann auf die Zahlungsmethode, die für den Kauf verwendet wurde oder alternativ als Steam-Gutschein.

Spiel auf Steam zurückgeben – Wie kann eine Rückerstattung beantragt werden?

Die Rückerstattung auf ein Spiel kann über den Steam-Support beantragt werden. Diese Schritte müssen dann genommen werden, um die Rückerstattung auf ein Spiel zu beantragen:

Beim Steam-Account anmelden Auf "Käufe" klicken Den Einkauf suchen, auf den eine Rückerstattung beantragt werden soll und darauf klicken (wird der Einkauf nicht in der Liste aufgeführt, liegt er schon außerhalb des Rückerstattungszeitraums) Das Problem auswählen, weshalb das Spiel zurückgegeben werden soll Auf "Ich möchte eine Rückerstattung beantragen" klicken Auswählen, ob die Rückerstattungüber die ursprüngliche Zahlungsmethode oder über einen Steam-Gutschein erfolgen soll Das Antragsformular ausfüllen und einreichen

Jetzt sollte sich im Mail-Postfach eine Benachrichtigungsmail befinden, dass die Anfrage erfolgreich eingereicht wurde. Es folgt bald eine Genehmigungsmail und dann innerhalb von einer Woche eine Rückerstattung des Kaufs. Bei Problemen kann man sich an den Steam-Support wenden, der gegebenenfalls auch mit Rückerstattungen weiterhilft, sollten die Richtlinien nicht erfüllt sein. Dies werde laut Steam von Fall zu Fall geprüft

Übrigens: Bei Steam-Gutscheinen gilt Vorsicht walten zu lassen. Die Karten sind ein beliebter Trick unter Betrügern, auf den schon einige Menschen hereingefallen sind und teilweise Tausende Euros verloren haben. Bei Steam-Gutscheinen, die bei der Rückerstattung von der Plattform selbst ausgestellt werden, lauert allerdings keine Gefahr.

