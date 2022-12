Tatort heute aus München: Agatha-Christie-Experiment mit Batic und Leitmayr

Im Tatort heute aus München wird es kurios: Leitmayr und Batic stolpen in ein Krimi-Dinner - und landen in einer Mordermittlung im England des Jahres 1922. Lohnt sich "Mord unter Misteln"?

26.12.2022 | Stand: 09:46 Uhr

"Mord unter Misteln" heißt der Tatort heute am 2. Weihnachtsfeiertag aus München



Der Münchner Weihnachts-Tatort macht auf Agatha Christie: Leitmayr und Batic ermitteln als Kommissare "Lightmyer" und "Partridge" im England des Jahres 1922.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Assistent Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) hat die halbe Belegschaft inklusive Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) zum vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen. Dass es sich dabei um ein Krimi-Dinner handelt, erfahren die Kommissare erst, als sie schon da sind und es somit zu spät ist. Und so müssen sie es sich wohl oder übel gefallen lassen, ins England des Jahres 1922 katapultiert zu werden und sich dort mit einer der wohl klischeehaftesten aller englischen Krimi-Fragen auseinanderzusetzen: Wer hat den Butler getötet?

Denn der Film zeigt das Krimi-Spiel nicht etwa in der Realität, in der alle Beteiligten in Kallis Wohnung am Esstisch sitzen und trinken, sondern er lässt Charaktere und Zuschauer wirklich eintauchen in das gespielte Szenario des vorweihnachtlich geschmückten, englischen Herrenhauses von Lady Mona Bantam. Leitmayr wird zu Inspector Francis Lightmyer, Batic zu Constable Ivor Partridge - ein ungewohntes Machtgefälle, das Batic (aka Partridge) alles andere als gefällt. Sie müssen nun rausfinden, warum der Butler tot auf dem Orient-Teppich vorm Weihnachtsbaum liegt, stoßen dabei auf die schlüpfrige Vergangenheit des Hausmädchens und auf eine noch sehr viel skandalösere der Dame des Hauses.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Mord unter Misteln" einzuschalten?

"Mord unter Misteln" ist von den Kostümen über die Besetzung bis zur vom Münchner Rundfunkorchester eingespielten Musik eine liebevolle Hommage an Agatha-Christie-Krimis mit einem Sprung fast ans Ende. Ein Krimi, der dem fantastischen Drehbuch von Robert Löhr folgt, in der das München von 2022 und das "Middleton" von 1922 miteinander verschwimmen und in dem man Leitmayr und Batic herrlich grantelnd und griesgrämiger dreinblickend denn je erleben darf, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus München

Franz Leitmayr/Inspector Francis Lightmyer: Udo Wachtveitl

Ivo Batic/Ivor Partrige: Miroslav Nemec

Simone/Lady Mona Bantam: Sunnyi Melles

Kalli Hammermann/Charles Bantam "Charlie": Ferdinand Hofer

Martin/Dr. Mallard: Alexander Hörbe

Katrin/Kathleen "Kitty": Katharina Schlothauer

Heidi/Heather: Marie Rathscheck

Till/Reverend Edgar Teal: Joshua Jaco Seelenbinder

Arthur Rogers: Christoph Mory

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus München

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter

26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): "Tatort: Mord unter Misteln" (München)

01. Januar: "Tatort: Schutzmaßnahmen" (Köln)

98. Januar: "Tatort: Totes Herz" (Dresden)

Lesen Sie auch