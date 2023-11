Das Auftauchen von gefälschten Fotos steht im Netz mittlerweile an der Tagesordnung. Hersteller Sony will mit einer neuen Technologie nun gegen den Trend vorgehen.

30.11.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Sony hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner Xperia-Reihe einen Namen gemacht, insbesondere durch die Betonung auf hochwertige Kamera-Technologien. Die neuesten Gerüchte und Berichte deuten jetzt darauf hin, dass Sony mit dem Xperia 1 VI und dem Xperia 5 VI eine große Neuerung in der Smartphone-Fotografie einführen wird. Bilder sollen zukünftig fälschungssicher sein. Wie das funktionieren soll, erfahren Sie in diesem Artikel.

Fälschungssichere Fotos: Mit dieser Smartphone-Technik könnte das bald möglich sein

Erwartet wird derzeit, dass die Modelle Sony Xperia 1 VI und Xperia 5 VI Mitte 2024 auf den Markt kommen und mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 3 Chip ausgestattet sein werden. Dieser Chip verspricht nicht nur eine verbesserte allgemeine Leistung, sondern auch spezifische Verbesserungen in den Bereichen Bildgebung und Künstliche Intelligenz (KI), was für die Fotografie von besonderer Bedeutung ist, wie das Portal Nextpitin einem Beitrag zu dem Thema erklärt.

Eine der größten Neuerungen, die für das Sony Xperia 1 VI gehandelt wird, ist laut dem Bericht auch die Einführung einer digitalen Signatur für Fotos. Diese Technologie, entwickelt in Zusammenarbeit mit Associated Press und Camera Bits, ziele darauf ab, die Authentizität von Bildern zu gewährleisten und Bildfälschungen entgegenzuwirken. Funktionieren soll das folgendermaßen:

Wenn ein Foto mit dem Xperia-Smartphone aufgenommen wird, fügt die Kamera-Software automatisch eine digitale Signatur in die Bilddaten ein.

Diese Signatur ist in die Metadaten des Fotos integriert und bleibt auch dann erhalten, wenn das Bild bearbeitet oder die Metadaten geändert werden.

Die Technologie hinter dieser Signatur basiert auf einem proprietären System, das von Camera Bits entwickelt wurde, bekannt als "Photo Mechanic".

Ist ein Foto wirklich echt? Smartphone-Wasserzeichen könnte die Lösung sein

Dabei soll die digitale Signatur aber mehr als ein technisches Gimmick sein: Sie soll die Antwort auf das wachsende Problem gefälschter Bilder und Informationen im Netz bringen. In einer Zeit, in der Bildmanipulation immer ausgefeilter wird, würde eine solche digitale Signatur eine verlässliche Methode bieten, um die Echtheit und den Ursprung von Fotos zu verifizieren.

