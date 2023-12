Krankschreibung per Telefon wird dauerhaft möglich ab Herbst

Die Krankschreibung per Telefon stammt noch aus Zeiten der Corona-Pandemie - nun soll sie ab Herbst dauerhaft etabliert werden. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Eigentlich war die Corona-Sonderregelung zur Krankschreibung am Telefon bereits im April 2023 ausgelaufen. Dann wurde bekannt, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) Patienten die telefonische Krankschreibung wieder ermöglichen will - und zwar mit einer Regelung, die unbefristet gelten soll. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor. Zudem könnte die telefonische Krankmeldung bereits ab Dezember 2023 wieder möglich sein.

Die Neuregelung der telefonischen Krankschreibung ist einem Bericht der Funke Mediengruppe zufolge Teil des neuen Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes des Gesundheitsministers. "Telefonische Krankschreibung erspart Patientinnen und Patienten den Weg zum Arzt und erleichtert den Praxen die Arbeit", teilte Lauterbach demnach mit. "Das macht Sinn bei Fällen ohne schwere Symptomatik." Weiter stellte Lauterbach klar: Wer wolle, solle in betreffenden Fällen auch weiter zum Arzt gehen können. Er verwies aber auf die oft überfüllten Praxen. Die Regelung habe sich bereits während der Corona-Zeit als sinnvolle Entlastung erwiesen.

Krankschreibung am Telefon: Entlastung der Arztpraxen

Diese grundsätzlichen Regeln sollen gelten: Wer leichte Symptome habe, solle sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Telefon krankschreiben lassen können. Aber: Dies solle nur für Patienten gelten, die in der betreffenden Praxis bekannt seien.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte am 20. Juni 2023: "Menschen, die sich in der Vergangenheit mit einem Schnupfen oder akuten Magen-Darm-Infekt nur wegen einer Krankschreibung in überfüllte Wartezimmer geschleppt haben, obwohl sie sich eigentlich besser im Bett auskuriert hätten, wird nun zukünftig unbürokratischer von ihren Ärztinnen und Ärzten auch bereits am Telefon geholfen werden können."

Der Bundestag hat am Freitag, 23. Juni 2023, einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Die genauen Regelungen soll nun der Gemeinsame Bundesausschuss erarbeiten, berichtet die tagesschau.de Demnach sollen telefonische Krankschreibungen spätestens zur nächsten Erkältungssaison wieder möglich sein. Wie Ende November bekannt wurde, könnte die telefonische Krankschreibung schneller als gedacht zurückkommen. Laut einem weiteren Bericht der Tagesschau aus dem November ist eine Einführung der telefonischen Krankschreibung ab dem 7. Dezember 2023 wieder möglich. An diesem Tag steht das Thema nämlich auf der Tagesordnung der Plenarsitzung des Bundestages .