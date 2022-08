"The Sandman" auf Netflix: Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Die DC-Comics Adaption "The Sandman" von Neil Gaiman ist neu bei Netflix. Hier gibt es die Infos rund um Start, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer.

05.08.2022 | Stand: 07:11 Uhr

Netflix hat eine neue Comic-Adaption auf die Bildschirme gebracht: Die DC-Comics Serie von Neil Gaiman "The Sandman" ist als Live-Action-Serie auf die Streamingplattform. Alles zu "The Sandman", der Start, die Folgen, die Besetzung und die Handlung erfahren Sie hier.

"The Sandman" - Start in Deutschland

Seit wann kann man "The Sandman" bei Netflix streamen? Am 5. August, um 9.00 Uhr veröffentlichte Netflix die neue Serie. Wie üblich erschienen alle Folgen auf einmal.

"The Sandman" - die Folgen im Überblick

Bisher wurden zehn Folgen der Serie "The Sandman" produziert, jede einzelne dauert ca. 60 Minuten. Die Folgen sind in Kapitel eingeteilt. Wir haben Ihnen hier eine Übersicht erstellt:

Chapter 1: "Sleep of the Just" (5. August)

Chapter 2: "Imperfect Hosts" (5. August)

Chapter 3: "Dream a Little Dream of Me" (5. August)

Chapter 4: "A Hope in Hell" (5. August)

Chapter 5: "24/7" (5. August)

Chapter 6: "The Sound of Her Wings" (5. August)

Chapter 7: "The Doll's House" (5. August)

Chapter 8: "Playing House" (5. August)

Chapter 9: "Collectors" (5. August)

Chapter 10: "Lost Hearts" (5. August)

Besetzung: "The Sandman" - Schauspieler im Cast

Die Rollenverteilung in der Besetzung von "The Sandman" wurde bereits einige Zeit vor der Veröffentlichung auf Netflix bekannt gegeben. Auch hier haben wir Ihnen eine kleine Übersicht über die wichtigsten Rollen und deren Besetzung zusammengestellt:

Rolle Besetzung The Sandman, Master of Dreams Tom Sturridge The Corinthian Boyd Holbrook Matthew the Raven Patton Oswalt Lucienne Vivienne Acheampong Lucifer Gwendoline Christie Roderick Burgess Charles Dance Johanna Constantine Jenna Coleman John Dee David Thwelis Gilbert Stephen Fry Death Kirby Howell-Baptiste Desire Mason Alexander Park Despair Donna Preston Rose Walker Vanesu Samunyai Abel Asim Chaudhry Cain Sanjeev Bhaskar Ethel Cripps Joely Richardson YoungEthel Cripps Niamh Walsh Sandra James-Young Sandra James-Young Lyta Hall Razane Jammal

Einen Teil der genannten Personen war bereits in der Cast-Ankündigung zu "The Sandmand" von Netflix zu finden:

Handlung von "The Sandman": Darum dreht sich die Serie

Worum geht's bei "The Sandman"? Die Serie orientiert sich am DC-Comic "The Sandman" von Neil Gaiman, der gleichzeitig auch als Executive Producer und Writer für die Serie zuständig ist.

Grundsätzlich steht The Sandman als Master of Dreams im Mittelpunkt der Serie. Er ist es, der unseren tiefsten Ängsten und Fantasien Gestalt verleiht, sobald wir unsere Augen schließen und in die Traumwelt hinübergleiten. Doch was passiert, wenn der Master of Dreams für ein Jahrhundert in Gefangenschaft leben muss? Seine Abwesenheit setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die die Welt für immer verändern sollten – die reale Welt, während wir wach sind, als auch die Traumwelt im Schlaf. Um die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen, muss Dream/The Sandman durch die Welten und die Zeit reisen, um die Fehler seiner bisherigen Existenz zu bereinigen. Dabei trifft er auf alte Freunde und Feinde und macht Bekanntschaft mit neuen Entitäten, die sowohl menschlich als auch kosmisch sind.

"The Sandman" - Trailer

Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen möchte, was Atmosphäre und Aufmachung bei "The Sandman" angeht, dem sei der Trailer ans Herz gelegt.

(AZ)