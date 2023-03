"The Taste" 2023: Die Jury - drei Altgediente und ein Neuer

"The Taste": Die Jury 2023 - Die Coaches sind drei alte "Taste"-Hasen und ein Neuer, den aber auch schon jeder kennt. Wir stellen sie Ihnen vor.

27.03.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Sat.1 hat "The Taste" 2023 im Köcher, am 3. Mai 2023 geht es los. Alles ist schon in trockenen Tüchern: Start, Sendetermine, ÜbertragungThe Taste 2023: Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream und WiederholungSat.1The Taste 2023: Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream und WiederholungSat.1. Auch die Moderatorin steht fest - es ist zum zweiten Mal Angelina Kirsch. Die Staffel 11 der Show kommt im Gewand von Hoffnungsläufen daher - einige Kandidaten und Kandidatinnen, die in den vorigen Staffeln schon vor dem Siegertreppchen ins Stolpern geraten waren, dürfen noch mal antreten - Motto: "Zweite Chance".

Ein Beispiel ist Christa, die 2013 in der ersten Staffel auf dem sprichwörtlich undankbaren Platz 4 gelandet war. Oder Egor, der sich 2014 eigentlich schon als Gast-Juror von "The Taste" gesehen hatte. Oder auch Tobi, der in Jubiläumsstaffel 10 mit seinen zarten 18 Jahren der jüngste Teilnehmer aller Zeiten war - auch er war "nur" Nummer 4 geworden. Wer kann sich ein zweites Mal ins Team seines Coaches kochen? Und überhaupt: Wer sind denn in der neuen Staffel die Coaches? Wir stellen Sie Ihnen vor.

"The Taste": Die Jury 2023 - wer sind die Coaches in Staffel 11?

Tadaaa! Sat.1 proudly pesents: Drei Altgediente und einen Newcomer in der Jury von "The Taste" 2023:

Alexander Herrmann

Alex Kumptner

Tim Raue

Nelson Müller ist der Neue in der Jury, oder doch nicht so ganz. 2022 nämlich fungierte er als Gast-Juror in der Jubiläums-Staffel von "The Taste". Er selbst sagt dazu: "Letztes Jahr habe ich als Gast die Löffelkreationen der Kochtalente mit melodischen Themen zum Klingen gebracht. Dieses Jahr werde ich vielleicht ganz andere Töne anschlagen …" Man darf wohl davon ausgehen, dass diese Ansage des neuen "The Taste"-Coaches (und leidenschaftlichen Musikers) von einem deutlichen Augenzwinkern begleitet war.

Alexander Herrmann

Alexander Herrmann Gert-Dieter Meier/AHa-Effekt, dpa (Archivbild)

Name Alexander Herrmann Beruf Koch, Gastronom, Autor Geburtstag 07.06.1970 Sternzeichen Zwillinge Geburtsort Kulmbach, Deutschland Staatsangehörigkeit deutsch Größe 182 cm Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Alexander Herrmann stammt aus einer Familie von Hoteliers. Das Koch-Handwerk hat er von der Pike auf gelernt. Er besuchte zunächst eine Hotelfachschule im oberbayerischen Altötting und machte anschließend eine Kochlehre in der Frankenmetropole Nürnberg. Es folgte eine Zeit als Hospitant in Belgien, bevor er seine Meisterprüfung als Jahresbester abschloss - einschließlich einer Auszeichnung durch die bayerische Staatsregierung. 1995 hieß es für ihn "back to the roots" - er kehrte als Küchenchef in seinen Wirsberger Familienbetrieb "Herrmanns Romantik Posthotel" zurück.

Alex Kumptner

Name Alexander Kumptner Beruf Koch, Fernsehkoch Geburtstag 03.06.1983 Sternzeichen Zwillinge Geburtsort Wien Staatsangehörigkeit österreichisch Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Alex Kumptner machte zwischen 2001 und 2005 eine Kochlehre bei Werner Matt im HiltonVienna Plaza. Danach arbeitete er vier Jahre in Reinhard GerersRestaurant Corso. In dieser Zeit war auch in verschiedenen noblen Restaurants in Deutschland beschäftigt, um seine Aus- und Weiterbildung zu pushen. Nächste Stationen: Gerers K47 und Albertina Passage, jeweils in Wien. 2020 gründete Kumptner die Wiener Tagesbar "Everybody’s Darling", die er 2021 um das Restaurant "Esszimmer" erweiterte. Dort ist er der Küchenchef.

Tim Raue

Tim Raue Christoph Soeder, dpa

Name Tim Raue Beruf Koch Geburtstag 31.03.1974 Sternzeichen Widder Geburtsort Berlin Staatsangehörigkeit deutsch

Raue wuchs in einfachen Verhältnissen im Kreuzberger Wrangelkiez auf, wieer Jost Kaiser in einem Interview für Focus Style berichtete . Seine Ausbildung zum Koch machte er im Chalet Suisse im Grunewald. Die nächsten Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren First Floor (1994) und das Restaurant Rosenbaum (1997), wo er als Küchenchef agierte. In derselben Position wechselte er als 23-Jähriger in die Kaiserstuben, woraufhin die Kollegen von Der Feinschmecker ihn als "Aufsteiger des Jahres" auszeichneten.

Nelson Müller

Name Nelson Müller Geburtsname Nelson Nutakor Beruf TV-Koch, Gastronom, Sänger Geburtstag 13.02.1979 Sternzeichen Wassermann Geburtsort Breman Asikuma (Ghana) Staatsangehörigkeit deutsch Größe 174 cm Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Nelson Müller ist Koch, Gastronom, Moderator und Sänger. Seine leiblichen Eltern stammen aus Ghana - sie leben mitterweile in London, und der Sohn hält nach wie vor Kontakt zu ihnen. Müller kam als kleiner Junge nach Deutschland. Er wuchs bei einer Pflegefamilie im baden-württembergischen Plieningen auf und besuchte die Realschule in Filderstadt-Bernhausen. Anfangs benutzte er den Familiennamen Müller als Künstlernamen, mittlerweile wurde er von seinen Pflegeeltern adoptiert und heißt auch amtlich Müller. Seine Ausbildung zum Koch machte er im Restaurant Fissler-Post in Stuttgart und im Veneto in Wenningstedt auf Sylt. Seit 2009 gehört ihm unter anderem das Restaurant Schote in Essen, das 2011 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Nelson Müller kann außerdem auf eine bemerkenswerte Karriere als TV-Koch verweisen - beispielsweise im WDR und auf Sat.1. Daneben tritt er auch als Soul-Sänger auf.