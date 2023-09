"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 21. September

Am 21. September treten die ersten Talente bei "The Voice of Germany" 2023 auf. Wir präsentieren die Kandidaten und ihre Lieder.

Eine neue Staffel von "The Voice of Germany" startet mit gleich fünf neuen Juroren. Ab dem 21. September werden Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie das Geschwisterpaar Bill und Tom Kaulitz immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 nach den besten Gesangstalenten Deutschlands suchen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Folge vor und präsentieren ihre Lieder. Wer von ihnen wird die Coaches bereits am ersten Tag beeindrucken können?

Start von "The Voice of Germany": Was ist neu?

Am Donnerstag, dem 21. September, wird die erste Episode der 13. Staffel von "The Voice of Germany" auf ProSieben ausgestrahlt. In dieser neuen Staffel präsentiert die Casting-Show nicht nur eine völlig neue und international ausgerichtete Jury, sondern auch eine neue Regel: Die Coaches können sich gegenseitig blockieren, wenn sie nicht möchten, dass ein Talent in das Team eines anderen Coaches wechselt.

Doch um welche Talente werden sich die Coaches in der Premierenausgabe am 21. September streiten können?

"The Voice of Germany": Die Talente und ihre Lieder am 21. September

In den ersten Folgen von "The Voice of Germany" stehen wieder die Blind Auditions an. Dort soll es nur um die Stimme der Talente gehen. Die Coaches sitzen mit dem Rücken zu den Sängerinnen und Sängern. In Folge 1 am 21. September treten so insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten an. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu den ersten zehn Talenten und den Songs, die sie performen werden:

Carlotta (17, Dautphetal/Hessen):

Carlotta ist erst erst 17 Jahre alt und noch Schülerin. Sie stammt aus dem Ort Dautphetal in Hessen. Die Bühne betritt sie mit dem Lied "Ave Maria" von Giulio Caccini.

Danilo (35, Berlin):

Danilo, ein vielseitiger Künstler aus Berlin, der sowohl als Solo-Künstler, Drag Queen und Chorleiter aktiv ist, performt den Song "Landslide" von Fleetwood Mac.

Chiara (21, Andernach/Rheinland-Pfalz):

Chiara ist von Beruf Pflegerin und kommt aus Andernach in Rheinland-Pfalz. Sie singt den Song "I'm Outta Love" von Anastacia.

Max (30, Leipzig/Sachsen):

Max hilft derzeit in einer Schausteller-Familie aus. Er singt das Lied "Geile Zeit" von Juli.

Luca Grace (24, München/Bayern):

Luca Grace ist Musicaldarstellerin und lebt in München. Sie präsentiert ihr stimmliches Talent mit dem Lied "Valerie" von Amy Winehouse.

Umut (26, München/Bayern):

Umut ist Verkäufer und Karaoke-Host in einem Irish Pub in München. Er will die Jury mit einer gefühlvollen Version von Adeles "Someone Like You" begeistern.

Felix & Karl (beide 32, Schwerte/Nordrhein-Westfalen):

Felix und Karl sind beide 32 Jahre alt und aus Schwerte in Nordrhein-Westfalen. Felix arbeitet in der Stadtentwicklung und Karl ist Sozialarbeiter. Gemeinsam präsentieren sie den Song "Wildberry Lillet" von Nina Chuba.

Sorlo (25, Bremerhaven/Bremen):

Der 25-jährige Sorlo aus Bremerhaven präsentiert den Song "Hinter dem Burnout" von Flo Mega.

Roberta (55, Würselen/NRW):

Roberta, eine erfahrene 55-jährige Musikerin aus Würselen in Nordrhein-Westfalen, will die Jury mit dem Song "I Maschi" von Gianna Nanniniüberzeugen.

Yang Ge (34, Berlin):

Die 34-jährige Schauspielerin Yang Ge, arbeitet am Deutschen Theater und an der Schaubühne in Berlin. Sie performt den Song "Truth Hurts" von Lizzo.

"The Voice of Germany": Wann kommt die nächste Folge?

Weiter geht es mit dem nächsten Sendetermin von "The Voice of Germany" am Freitag, den 22. September 2023. Dann wird die Sendung auf dem Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt. Auch hier treten die nächsten Talente mit ihren Songs noch in den Blind Auditions an.