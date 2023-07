Einige Rapper sind nicht nur äußerst beliebt, sondern zählen mit ihrem Vermögen auch zu den reichsten Künstlern der Welt. Lesen Sie hier, wer zu den Top 10 gehört.

24.07.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Egal ob Rappen oder Singen – es gibt viele Musiker auf der Welt, die mit ihrer Musik Menschen aus der ganzen Welt in ihren Bann ziehen und zahlreiche Hits und Erfolge feiern. In diesem Ranking widmen wir uns allerdings nicht den bestbezahlten Sängern der Welt, sondern werfen einen Blick auf die reichsten Rapper weltweit. Diese sind nicht nur durch ihr Talent bekannt, sondern auch durch ihr Vermögen. Nicht immer hat sich das Vermögen ausschließlich durch die Musik angesammelt. Die Kombination aus Musikverkauf, Tourneen, Merchandising, Werbeverträgen und Unternehmertum hat dazu geführt, dass einige Rapper im Laufe ihrer Karriere einen enormen Reichtum angesammelt haben. Erfahren Sie hier im Ranking, wer zu den Top 10 gehört und noch einige weitere Fakten.

Top 10: Die reichsten Rapper der Welt im Überblick

Platz 1 : Jay-Z (2,5 Milliarden US-Dollar)

Platz 2 : Sean Combs (900 Millionen US-Dollar)

Platz 3 : Dr. Dre (780 Millionen US-Dollar)

Platz 5 : Eminem (230 Millionen US-Dollar)

Platz 6 : Master P (200 Millionen US-Dollar)

Platz 7 : Pharrell Williams (200 Millionen US-Dollar)

Platz 8 : Drake (180 Millionen US-Dollar)

Platz 9 : Ice Cube (160 Millionen US-Dollar)

Platz 10 : Lil Wayne (150 Millionen US-Dollar)

(Quelle: Forbes und GQ-Magazin)

Der reichste Rapper der Welt: Jay-Z

Jay-Z, mit bürgerlichem Namen Shawn Carter, hat sich nicht nur als einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten etabliert, sondern auch als erfolgreicher Unternehmer. Mit einem Vermögen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar gilt er als reichster Rapper weltweit. Neben seiner Musikkarriere gründete er das Plattenlabel Roc-A-Fella Records, die Modelinie Rocawear und investierte in verschiedene Unternehmen. Laut Forbes ist der Rapper 2019 der erste Hip-Hop-Milliardär geworden. Er hat drei Kinder und lebt in New York.

Auf Platz 2 der reichsten Rapper weltweit: Sean Combs

Sean Combs, auch bekannt unter P Diddy, belegt mit seinem Vermögen von etwa 900 Millionen US-Dollar den zweiten Platz der reichsten Rapper der Welt. Er ist nicht nur ein Rapper, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der beispielsweise das Plattenlabel Bad Boy Records, das für den Erfolg von Künstlern wie The Notorious B.I.G. und Mary J. Blige verantwortlich war, gegründet hat. Darüber hinaus hat er in verschiedene Geschäftsbereiche investiert, einschließlich Mode, Alkohol und Medien. Er hat sechs Kinder und lebt in Los Angeles.

Auf Platz 3 der reichsten Rapper weltweit: Dr. Dre

Mit einem Vermögen von geschätzten 780 Millionen US-Dollar zählt Dr. Dre, der eigentlich Andre Young heißt, zu den reichsten Rappern auf der Welt. Er gründete das Plattenlabel Aftermath Entertainment und war maßgeblich am Aufstieg von anderen Künstlern beteiligt. Dr. Dre ist auch Mitbegründer von Beats Electronics, einem Unternehmen, das hochwertige Kopfhörer herstellt und später von Apple übernommen wurde. Laut Forbes ist der Apple-Deal noch immer eine wichtige Einnahmequelle für den Musiker.

Platz 4 der reichsten Rapper auf der Welt belegt Kanye West

Eigentlich war der Rapper Kanye West mal Milliardär, doch sein Vermögen ist laut Forbes auf 400 Millionen US-Dollar geschrumpft. Der Grund hierfür war unter anderem, dass er den mehrjährigen Vertrag der Sneaker-Marke Yeezy für Adidas verlor. Sein Erfolg und sein immenses Vermögen hat er dennoch der Modeindustrie zu verdanken. Er hat vier Kinder und lebt in Los Angeles.

Auf Platz 5 der reichsten Rapper der Welt: Eminem

Eminem, der auch oft Slim Shady genannt wird und mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, belegt den fünften Platz unseres Rankings mit einem Vermögen von etwa 230 Millionen US-Dollar. Bekannt wurde Eminem vor allem durch seinen einzigartigen Rap-Stil. Sein musikalischer Erfolg, gepaart mit klugen Investitionen, hat zu seinem erheblichen Vermögen beigetragen. Der Rapper hat ein Kind und wohnt in Michigan.

Platz 6 der reichsten Rapper weltweit belegt Master P

Der CEO von seinem eigenen Plattenlabel No Limit Records, der eigentlich Percy Robert Miller heißt, hat es mit einem Vermögen von rund 200 Millionen US-Dollar auf den sechsten Platz des Rankings geschafft. Der Sänger und Musikproduzent begann seine Karriere in den 1990er-Jahren. Er ist neben seinen geschäftlichen Aktivitäten auch ehrenamtlich engagiert und gründete laut Allhiphop beispielsweise Youth Centers, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Bildungsmöglichkeiten und Aktivitäten bieten.

Platz 7 der reichsten Rapper weltweit belegt Pharrell Williams

Mit einem Vermögen von ebenfalls geschätzten 200 Millionen US-Dollar platziert sich der 50-jährige Rapper auf dem siebten Platz des Rankings. Das Vermögen hat er nicht nur seine Musik, sondern auch durch andere Projekte erwirtschaftet, wie beispielsweise durch die Rolle als Juror bei „The Voice“ zusammen mit seinen Listenkollegen Blake Shelton und Adam Levine von Maroon 5. Zudem hat er die Modelinien Billionaire Boys Club und Ice Cream gegründet.

Auf Platz 8 der reichsten Rapper der Welt: Drake

Drake, der bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham heißt, hat es mit seiner Musik zu einem Vermögen von rund 180 Millionen US-Dollar gebracht. Der Rapper hält mehrere Rekorde in den Musikcharts: Er hat die meisten Nummer-1-Hits in den Billboard Hot 100 Charts für einen männlichen Solo-Künstler erreicht und hat laut Forbes die Quarantäne-Zeit während der Pandemie genutzt und Ende April 2020 das Mixtape „Dark Lane Demo Tapes“ veröffentlicht.

Platz 9 der reichsten Rapper weltweit belegt Ice Cube

Der amerikanische Rapper und Schauspieler O’Shea Jackson, der unter dem Namen Ice Cube Karriere macht, ist mit einem Vermögen von rund 160 Millionen US-Dollar auf dem vorletzten Platz des Rankings. Er begann seine Hip-Hop Karriere bei der Gruppe C.I.A und setzte sie unter anderem bei der Rap-Gruppe N.W.A fort. Laut Wealthygorilla kann man den Rapper auch in verschiedenen Filmen wie den Jump Street-, Ride Along- und Barbershop-Franchises sehen.

Auf Platz 10 der reichsten Rapper weltweit: Lil Wayne

Mit knappen 10 Millionen weniger belegt Lil Wayne mit einem Vermögen von geschätzten 150 Millionen US-Dollar den zehnten Platz der reichsten Rapper auf der Welt. Seinen Reichtum bezog der Rapper dabei über mehrere Quellen. Wie Forbes berichtet, bezieht er einen Großteil seiner Einnahmen über die Teilnahme an zahlreichen Shows. Er hat zudem die Modelinie Trukfit auf den Markt gebracht und hat einen millionenschweren Werbevertrag mit Pepsi's Mountain Dew unterzeichnet.





