Trinkgeld beim Friseur: Wie viel sollte man geben?

Man kennt es aus dem Restaurant: Kaum bezahlt, muss man sich überlegen, wie viel Trinkgeld man nun geben sollte. Aber auch beim Friseur stellt sich die Frage, wie viel davon angemessen ist.

"Und? Gefällt es Ihnen?" - eine Frage, die man nach dem Färben oder einem neuen Schnitt beim Friseur oft hört. Wenn dem so ist, hat man gleich die Gelegenheit seine Zufriedenheit auszudrücken. Beim Bezahlen im Anschluss jedoch stellt sich die Frage ein weiteres Mal – oder eher, wie zufrieden man mit dem Friseurbesuch gewesen ist. Denn beim Zahlen muss man sich überlegen, wie viel Trinkgeld man der Friseurin oder dem Friseur nun geben möchte, um seine Arbeit und das Ergebnis wertzuschätzen.

Viele sind sich bei der Höhe dieses Betrages unsicher. Wie viel Trinkgeld beim Friseur ist angemessen? Vor allem, weil ohnehin alles teurer geworden ist und der Preis für den Schnitt oder das Färben selbst schon eine größere Ausgabe darstellt. Erfahren Sie hier, wann und wie viel Trinkgeld man in Deutschland geben sollte – aber auch, wie es in anderen Ländern mit dem Trinkgeld bei der Haarschneiderin oder dem Haarschneider aussieht.

Sollte man beim Friseur Trinkgeld geben?

Grundsätzlich ist zu betonen, dass es sich bei Trinkgeld um eine freiwillige Abgabe jeder oder jedes Einzelnen handelt. Manche sorgen sich darum, wie das Geben von Trinkgeld ankommt – ob man damit auch jemanden beleidigen könnte. In Deutschland ist dem nicht so. Wie Christian Stinner, Bayerischer Meister der Friseure und Besitzer eines Friseursalons in München, auf der Internetseite seines Salons schreibt, freue sich jede Friseurin und jeder Friseur über Trinkgeld.

Laut Stinner verdienen Friseurinnen und Friseure etwa 20 bis 50 Prozent weniger als Fachkräfte in anderen Branchen mit gleichen Qualifikationen. Sie seien daher auf das Trinkgeld angewiesen – besonders in Städten wie München, betont er. In seinem Friseurgeschäft würden die meisten Kundinnen und Kunden ein Trinkgeld geben.

Insgesamt kann Trinkgeld als ein Ausdruck dafür gesehen werden, wie zufrieden man mit dem Friseurbesuch gewesen ist. Erhalten Friseurinnen und Friseure folglich keinerlei Trinkgeld, würden sie davon ausgehen, dass die Kundin oder Kunde unzufrieden gewesen ist.

Wie viel Trinkgeld gibt man einem Friseur?

Entscheidet man sich dafür, Trinkgeld geben zu wollen, bleibt nun die Frage nach der Höhe. Diese richtet sich nach dem Preis, den man für die Dienstleistung gezahlt hat.

Wie Stinner erklärt, wären – ähnlich wie in Restaurants– etwa fünf bis zehn Prozent für Farbdienstleistungen, bei denen es sich meist auch um höhere Beträge handelt, angebracht. Manche würden dafür jedoch auch zwischen fünf und zehn Euro geben, so wie es bei Haarschnitten der Fall ist. Selten würde für letzteres 20 Euro gegeben werden.

Stinner persönlich empfehle ein Trinkgeld von 10 Prozent. Ist man außerordentlich zufrieden, könne man auch über 15 Prozent nachdenken.

Trinkgeld beim Friseur: Wie viel gibt man in anderen Ländern?

Nicht überall gelten die gleichen unausgesprochenen Trinkgeld-Regeln, wie hierzulande. Gehen Sie im Ausland zum Friseur, beispielsweise im Urlaub, fragt man sich, wie viel Trinkgeld dort beim Friseurbesuch angemessen ist. Sehen Sie nachfolgend eine Auflistung, wie viel Trinkgeld man einer Friseurin oder einem Friseur in anderen Ländern geben sollte. Diese basiert auf den Angaben der Stiftung Warentest.

Österreich: fünf bis zehn Prozent des Betrages

Italien: etwa 50 Cent oder ein Euro mehr

Spanien und Portugal: 50 Cent, geringfügig aufrunden

Frankreich: Auszubildenden wird Trinkgeld gegeben

Türkei: 10 Prozent des Betrages

Großbritannien/Irland: höchstens 10 Prozent des Betrages

Dänemark: kein Trinkgeld

Skandinavien: kein Trinkgeld

Nordafrika: aufrunden, vor allem bei Auszubildenden

USA/Kanada: 15 Prozent des Betrages

Karibik/Mittelamerika: wenig Trinkgeld

Gibt man dem Chef eines Friseursalons Trinkgeld?

Laut einer Kommentarschreiberin, die sich selbst als Leiterin eines Salons in einem Forum vorstellt, würde die Chefin oder Chef kein Trinkgeld erhalten. Nichtsdestotrotz würden sich auch die Chefs über eine kleine Aufmerksamkeit wie Schokolade freuen – als Ausdruck der Zufriedenheit einer Kundin oder eines Kunden.

