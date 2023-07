Twitter-Logo ist neu: Warum ersetzt das X den berühmten Vogel?

Wer Twitter öffnet, sieht ein neues Logo: Statt des bekannten Vogels wird ein X angezeigt. Das soll nur der erste Schritt von Elon Musks Plänen sein.

Seitdem Elon Musk Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, baut er den Kurznachrichtendienst nach seinen Vorstellungen um. Am Wochenende kündigte er an, dass man sich bald von der Marke verabschieden müssen. Dass nun das Logo neu ist, soll ein Vorbote davon sein: Statt des Vogels wird nun zum größten Teil ein X angezeigt, auch wenn die App noch nicht davon betroffen ist.

Twitter-Logo ist neu: Warum ersetzt das X den Vogel?

Nach Angaben von Elon Musk soll das neue Logo nur ein erster Schritt sein. Twitter soll nach seinen Vorstellungen komplett in X umbenannt werden. Diese Pläne hatte er in der Vergangenheit schon geäußert und den 2006 gestarteten Kurznachrichtendienst im Frühjahr in ein neues Unternehmen mit dem Namen X Corp eingebracht - sonst passierte aber wenig.

Seit dem Wochenende hat sich das geändert. Seit Sonntag leitet die Website x.com auf Twitter weiter. Kurz darauf tauchte das neue Logo auf. Aber auch die alte Twitter-Adresse funktioniert weiterhin. Es sieht alles nach einem langsamen Wandel aus.

Viele Twitter-Nutzer reagierten mit Kritik auf die Änderung. Ob sich Elon Musk deswegen von der Änderung der Marke abbringen lässt, ist aber fraglich. Als der Youtuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, antworte Musk: "Nicht mehr lange." Er zeigte sich überzeugt, dass sich der neue Name durchsetzen werde.

Elon Musk ist ein Fan des Buchstaben X. Seine Raumfahrtfirma ist zum Beispiel unter dem Namen SpaceX bekannt. Und er gründete 1999 das Unternehmen X.com mit, das nach einer Fusion in PayPal umbenannt wurde.

Neues Twitter-Logo und neuer Name X: Elon Musk baut Dienst um

Elon Musk hatte in der Vergangenheit auch angekündigt, dass Twitter beziehungsweise X viele neue Funktionen bekommen und eine Allround-App wie WeChat in China werden solle. Es könnte also sein, dass sich auch die Funktionsweise des Dienstes ändern wird.

Das deutete auch ein aktueller Tweet der Twitter-Chefin Linda Yaccarino an, auch wenn sie sehr vage blieb. Sie schrieb, dass Twitter die Art und Weise verändert habe, wie man kommunizierte. X werde einen Schritt weitergehen und den globalen Stadtplatz transformieren.

Insgesamt hat Elon Musk Twitter seit dem Kauf im Oktober nach seinen Vorstellungen angepasst. Beispielsweise wird nicht mehr so konsequent gegen Verschwörungstheorien vorgegangen wie bisher.

Der Milliardär entließ aber auch mehr als die Hälfte der Mitarbeiter. Seit seiner Übernahme haben sich außerdem die Werbeeinnahmen von Twitter halbiert, auch weil mehrere große Werbekunden abgesprungen sind. Musk will dafür mehr Geld durch Abo-Gebühren einnehmen. Deswegen hatte er vor Kurzem auch einschränken lassen, wie viele Beiträge Nutzer an einem Tag sehen können.

Übrigens: Wer seinen Twitter-Account löschen möchte, muss dafür ein paar Schritte beachten. (mit dpa)