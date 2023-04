Vereinte Nationen Welche Länder sind Mitglieder?

Die Vereinten Nationen bündeln fast alle Staaten der Welt. Doch wer sind die Mitglieder und wie viele Länder zählen zur UN? Hier finden Sie eine komplette Liste und die Anzahl.

03.04.2023 | Stand: 06:24 Uhr

Viele Nationen der Welt gehören zum StaatenbündnisVereinte Nationen (UN). Die globale Organisation hat zum Ziel, Frieden auf der Welt zu sichern sowie Menschenrechte und das Völkerrecht zu verteidigen. Außerdem soll die internationale Zusammenarbeit durch die UN gestärkt werden.

Gegründet wurden die Vereinten Nationen 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aktuell ist der Portugiese António Guterres Generalsekretär der UN. Das Hauptquartier liegt in New York ( USA). Doch welche Länder sind überhaupt Mitglieder in der UN? Und seit wann sind sie Mitglied?

Anzahl: Wie viele Länder sind UN-Mitglieder?

Im Jahr 2023 gibt es 193 UN-Mitglieder. Die Mitgliedsstaaten repräsentieren 99,44 Prozent der Weltbevölkerung (7,72 Milliarden Menschen). Zusammen machen die Mitglieder der UN eine Fläche von 133,81 Mio km² der Erde aus.

UN-Mitglieder 2023: Liste