Urlaub buchen im Reisebüro oder Internet: Welche Vorteile gibt es?

Wer einen Urlaub buchen möchte, der kann das im Reisebüro oder selbst im Internet machen. Welche Vorteile es jeweils gibt, lesen Sie im Artikel.

14.09.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Die Urlaubsplanung steht an und bis es tatsächlich losgehen kann, muss noch einiges erledigt werden: Flüge und Transfers müssen gebucht sowie das richtige Hotel ausgesucht werden. Möglich ist das entweder online oder ganz klassisch im Reisebüro. Einer Übersicht vom Verband Internet Reisevertrieb zufolge buchten 48 Prozent der Urlauber ihre Reise, die mindestens fünf Tage dauerte, online. Welche Vorteile Reisende bei der Urlaubsbuchung im Internet oder vor Ort im Reisebüro haben, erfahren Sie im Artikel.

Welche Vorteile gibt es bei einer Online-Reisebuchung?

Schon einmal vorweg: Die Preise der Reiseveranstalter sind online oder im Reisebüro identisch. Das schreibt das deutsche Handelsgesetzbuch vor. Preislich macht es also keinen Unterschied, ob man online oder vor Ort bucht. Sollten die Preise im Internet doch günstiger sein, so liegt das laut dem Berliner HOLIDAY LAND ReisebüroBaumschulenweg an kleinen Details wie zum Beispiel ungünstigeren Flugzeiten, Flugverbindungen mit Zwischenstopps oder einfacheren Zimmerkategorien.

Egal ob Online-Reiseportal oder Reisebüro vor Ort, jeder Reisevermittler hat seine Vorteile. Welche es beim Buchen im Internet gibt, teilt der Verband Internet Reisevertrieb mit:

Große Auswahl

Laut des Verbandes haben Online-Portale eine große Auswahl an Veranstaltern und somit auch eine große Auswahl an Anreisemöglichkeiten und Unterkünften. Zusätzlich können auch Mietwagen oder Ausflüge direkt online dazugebucht werden.

Lange Öffnungszeiten

Bei Online-Reiseportalen gibt es im Prinzip keine Öffnungszeiten - so können auch abends und am Wochenende Reisen gebucht werden. Auch die Servicecenter sind zu diesen Zeiten geöffnet und können die Kundinnen und Kunden beraten.

Viele Online-Bewertungen

Reisende können sich auf vielen Reiseportalen Erfahrungsberichte anderer Urlauber ansehen und so Empfehlungen von einer großen Anzahl von Menschen erhalten. Zudem können dort auch Fotos und Videos geteilt werden, die einen deutlich realistischeren Eindruck vom Urlaubsort oder dem Hotel, als die Bilder aus dem Katalog, wie der Verein Internet Reisevertrieb mitteilt.

Einfach Vergleichen

Wer auf einem Online-Reiseportal bucht, der kann viele Angebote miteinander vergleichen. So können Reisende verschiedene Flugzeiten und Hotels checken oder herausfinden, ob sie lieber mit dem Mietwagen fahren, als einen Transfer zu buchen.

Hohe Sicherheit

Dem Verband zufolge unterziehen sich viele Reiseportale im Internet einer regelmäßigen Prüfung, wie etwa dem TÜV Süd. So haben Kunden zusätzlich mehr Sicherheit bei Online-Buchungen und es ist sichergestellt, dass die Daten geschützt sind.

Im Notfall erreichbar

Die Servicecenter der großen Online-Reiseportale arbeiten auch am Wochenende sowie an Feiertagen. So können sich Urlauber jederzeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden, wenn etwa der Flug aufgrund höherer Gewalt ausfällt.

Übrigens: Frauen können zwar auch in der Schwangerschaft fliegen, sollten aber auf bestimmte Dinge achten. Und wer mit Kindern fliegt, kann mit ein paar Kniffs einen entspannten Urlaub verbringen.

Welche Vorteile gibt es bei einer Urlaubsbuchung im Reisebüro?

Demgegenüber haben aber auch Reisebüros viele Vorteile, die für sie sprechen, wie das Berliner HOLIDAY LAND ReisebüroBaumschulenweg auf seiner Website mitteilt.

Bessere Beratungsqualität

Wenn es nach dem Berliner Reisebüro geht, dann können Onlineportale mit ihren "anonymen Call-Centern" bei weitem nicht die persönliche Beratung eines Experten in einem Reisebüro ersetzten. In vielen Reisebüros sei es zudem auch üblich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Urlaubsorte reisen, um sich über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren, Hotels zu entdecken und Insider-Tipps zu sammeln. Durch diese exklusiven Informationen wissen die Experten genau, was die Reisenden im Zielgebiet erwartet.

Persönlicher Kontakt

Unvorhersehbare Ereignisse kann es immer geben. Dazu gehörte in der Vergangenheit neben der Corona-Pandemie auch die Insolvenzen der Fluggesellschaften Germania und AirBerlin sowie des Reiseveranstalters Thomas Cook. Dem Berliner Reisebüro zufolge sind die Reisebüros vor Ort dann in einem enormen Vorteil, denn die Call-Center der Online-Portale seien oftmals nur schlecht oder manchmal gar nicht erreichbar. Viele Reisebüros bieten auch über WhatsApp die Möglichkeit, dass man sie schnell erreichen kann.

Schnellere Reisebuchung

Eine Reise selbst zu buchen kann sehr zeitaufwendig und mühsam sein, da es im Internet sehr viele unterschiedliche Angebote von diversen Anbietern zur Auswahl gibt. Eine Buchung im Reisebüro kann diesen Zeitaufwand auf ein Minimum reduzieren, denn die Mitarbeiter können durch ihre Erfahrung und durch die Ermittlung der Reisewünsche schnell den passenden Urlaub finden, wie HOLIDAY LAND ReisebüroBaumschulenweg erklärt. Möglich ist außerdem die Reise für einige Tage unverbindlich zu reservieren, wenn man sich das Ganze doch noch überlegen möchte. Dem Reisebüro zufolge gibt es dieses Angebot bei Online-Portalen nicht.

Unterstützung der lokalen Geschäfte

Wer seinen Urlaub vor Ort bucht, der unterstützt auch die kleinen Geschäfte und erhält somit die Vielfalt in der Stadt.

Übrigens: Reiseexperten haben einen neues Trend-Land in Europa ausgemacht. Wer in den Urlaub fahren möchte, sollte sich eine Reise-Checkliste anschauen.