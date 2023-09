Low-Budget-Reisen: Hier können Sie günstig Urlaub machen

Günstig Urlaub machen? Das geht. Wir verraten Ihnen mit welchen Tipps Sie Geld sparen und welche Länder am günstigsten sind.

Urlaube kosten oft sehr viel Geld und viele Menschen sparen das ganze Jahr, um dann für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen und etwas mehr von der Welt sehen zu können. Dabei muss Reisen gar nicht immer teuer sein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie es schaffen, auch günstig Urlaub zu machen.

Wie kann man günstig Urlaub machen?

Günstig Urlaub machen ist möglich, wenn man flexibel bleibt und auf diverse Faktoren, wie die passende Jahreszeit und den Buchungszeitpunkt achtet. Nachfolgend sind die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Wann ist die günstigste Zeit zum Reisen?

Es ist zwar nicht möglich pauschal zu sagen, wann die beste Jahreszeit zum Verreisen ist, da das je nach Kontinent und Land variiert, aber bei jeder Destination gibt es eine Haupt- und eine Nebensaison. Wer Geld sparen möchte, sollte sich auf die Nebensaison fokussieren. Beispielsweise ist das in Europa meist im Frühling oder Herbst, die Sommermonate sollten hingegen eher gemieden werden. So ist es in südlichen Ländern wie Italien und Spanien auch schon im März oder April sehr angenehm und das milde Wetter hält je nach Region bis Oktober oder November an. Außerdem sind dann weniger Touristen da und überfüllte Strände oder Städte passee.

Wann sind die besten Zeiten zum Buchen?

Der Buchungszeitpunkt ist tatsächlich entscheident. Wer seinen Urlaub früh genug plant, kann oftmals von Frühbucher-Rabatten profitieren. Bei ganz spontanen Trips kann man auch mal mit einem Last-Minute-Schnäppchen Geld sparen. Als Faustregel gilt allerdings, dass Reisen neun bis spätestens zwei Monate vorher gebucht werden sollten.

An welchem Wochentag ist es am günstigsten Urlaub zu buchen?

Wer die günstigsten Angebote abstauben möchte, sollte beim Buchen auf den Wochentag achten. Am Montag, Dienstag sowie am Donnerstag soll es günstigere Preise geben, am Wochenende hingegen steigen diese wieder.

Wo ist es am billigsten Urlaub zu machen?

In Asien oder auf dem südamerikanischen Kontinent gibt es einige Länder, in denen es möglich ist, günstig Urlaub zu machen, da die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind als in Deutschland, allerdings sind die Flüge zu diesen weit entfernten Destinationen auch sehr teuer.

Die nachfolgende Liste umfasst Länder, in denen man ebenso preiswerte Unterkünfte und Unternehmungen buchen sowie günstig essen kann, aber die An- und Abreise auch für den kleinen Geldbeutel machbar sind:

Kroatien

Polen

Bulgarien

Slowenien

Ungarn

Mallorca

Griechenland

Portugal

Marokko

Türkei

Deutschland

Deutschland haben wahrscheinlich einige gar nicht auf dem Zettel, weil viele in die Ferne schweifen wollen, allerdings gibt es hier einiges zu entdecken. Im Norden das Meer, im Süden die Berge und zwischendrin viele Gebirge, historische Städte, malerische Seen sowie zahlreiche Schlösser und Burgen.

Wo übernachtet man am billigsten?

Besonders günstig kann man in Pensionen und Hostels übernachten. Wer es allerdings etwas komfortabler möchte, kann es sich auch in Hotels oder Motels gemütlich machen. Letztere eignen sich besonders, wenn man einen Roadtrip unternehmen möchte oder weite Strecken mit dem Auto zurücklegt, bis man am Zielort angekommen ist. Es kann sich preislich auch lohnen ein Apartment zu mieten. Das hängt zum einen vom Ziel ab und zum anderen von der Größe der Reisegruppe. Je größer diese ist, desto günstiger wird es oft, da sich die Kosten durch mehrere Personen teilen lassen. Aber auch alleine zu verreisen kann eine tolle Erfahrung sein, nur ein paar Tipps sollten beherzigt werden, damit es ein toller Trip wird.

Es kann sich auch lohnen die Unterkunft nicht direkt in einer Metropole wie Mailand oder Venedig zu buchen, sondern in einem kleineren Ort in der Nähe. Dort sind die Preise oft deutlich günstiger. Voraussetzung dafür ist aber, dass Öffentliche Verkehrsmittel, ein eigenes Auto oder ein Mietwagen zur Verfügung steht, um mobil zu bleiben.

Es gibt unzählige Plattformen, die verschiedene Preise anbieten. Wenn zwischen all diesen der günstigste Preis gefunden ist, sollte dieser noch mit dem Preis auf der Website der Unterkunft überprüft werden. Manchmal kann man so noch ein Schnäppchen machen.

Wichtig: Egal für welche Unterkunft Sie sich entscheiden, Gegenstände in den Zimmern dürfen nicht mitgenommen werden. Trotzdem passiert es tausendfach, vor allem sieben Dinge packen Gäste besonders gerne ein.

Wie spart man Geld im Urlaub?

Anreise: Zugfahrten sind oftmals günstiger als Flüge, besonders wenn diese sehr früh gebucht werden. Außerdem lassen sich so auch Parkgebühren sparen, die besonders in großen Städten zu Buche schlagen können.

Zugfahrten sind oftmals günstiger als Flüge, besonders wenn diese sehr früh gebucht werden. Außerdem lassen sich so auch Parkgebühren sparen, die besonders in großen Städten zu Buche schlagen können. Gepäck: Günstige Flüge erhält man meistens ohne Aufgabegepäck. Dann ist nur das Handgepäck inbegriffen, dessen Maße sich aber von Airline zu Airline deutlich unterscheidet. Teuer wird es dann, wenn zusätzlich noch ein Koffer aufgegeben wird. Wer so packt, dass alles ins Handgepäck passt, spart viel Geld.

Günstige Flüge erhält man meistens ohne Aufgabegepäck. Dann ist nur das Handgepäck inbegriffen, dessen Maße sich aber von Airline zu Airline deutlich unterscheidet. Teuer wird es dann, wenn zusätzlich noch ein Koffer aufgegeben wird. Wer so packt, dass alles ins Handgepäck passt, spart viel Geld. Essen: Im Urlaub jeden Tag essen zu gehen, macht sich auch im Geldbeutel deutlich bemerkbar. Wer eine Unterkunft bucht, in der es möglich ist, selbst zu kochen, sollte auch das ein paar Mal in Anspruch nehmen.

Im Urlaub jeden Tag essen zu gehen, macht sich auch im Geldbeutel deutlich bemerkbar. Wer eine Unterkunft bucht, in der es möglich ist, selbst zu kochen, sollte auch das ein paar Mal in Anspruch nehmen. Unternehmungen: Jede Stadt hat seine Wahrzeichen. Wer diese nicht nur von außen sehen will, muss dafür meistens Geld in die Hand nehmen. Es lohnt sich, sich vorher genau zu überlegen, was man unbedingt sehen will und wo vielleicht der Blick von außen reicht. Außerdem gibt es auch Museen und andere Ausstellungen, die kostenlos besucht werden können. Und wer sich doch einiges anschauen will, sollte im Voraus buchen, dann sind die Tickets oft noch günstiger und man spart sich das Anstehen in der Schlange.

Übrigens: Manche Hotelleistungen dürfen auch nach dem Check-out noch genutzt werden, allerdings nur, wenn sich die Unterkunft kulant zeigt.