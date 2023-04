Achtung Urlauber: Das sind die Reiseziele mit dem höchsten Krankheitsrisiko

Es ist für viele Urlauber das schlimmste Szenario: Ausgerechnet bei der Reise, auf die man sich seit Monaten freut, wird man plötzlich krank. Der "Forbes Advisor"-Travel-Bug-Index zeigt nun, bei welchen Reisezielen die Gefahr am größten ist.

Wochenlang hat man den Jahresurlaub geplant, Hotels gebucht, Sehenswürdigkeiten herausgesucht, sich besondere Aktivitäten vorgenommen und jetzt das: Nach wenigen Tagen in der Sonne ist einem plötzlich flau im Magen, man bekommt Fieber und muss im schlimmsten Fall tagelang das Bett hüten oder einen Arzt aufsuchen. Was manch einer als einfache "Reisekrankheit" abtut, hat oft andere Gründe und kommt bei manchen Reisezielen besonders häufig vor. Wir haben anhand des "Forbes Advisor-Travel-Bug-Index" aufgelistet, bei welchen Zielen Sie im Urlaub 2023 besonders auf Ihre Gesundheit achten sollten.

Auch klimatische Bedingungen könnten bei der Wahl des Urlaubsortes immer wichtiger werden.

Im Urlaub und krank: Bei Reise zu diesen Orten sollten Touristen aufpassen

Kranksein im Urlaub kommt ziemlich häufig vor. Laut dem UK-Reiseversicherungsportal CYTI sind medizinische Notfälle zusammen mit Urlaubsstornierungen für rund 85 Prozent der Versicherungsansprüche bei Reisen verantwortlich. Wie das Magazin Forbes Advisor nun bei seinen Analysen herausgefunden hat, gibt es bestimmte Urlaubsziele, an denen Reisende deutlich häufiger erkranken, als an anderen.

Diese Reiseziele hat das Magazin in seinem "Travel-Bug-Index" (zu Deutsch in etwa: "Reisefieber-Index") zusammengefasst. Bei der Recherche konnten die Reiseziele in unterschiedlichem Maße den etwas unrühmlichen "Travel-Bug-Index-Score" erreichen, also eine Art Reisekrankheiten-Punktzahl. Je höher, desto weiter oben findet sich das Reiseziel auf der Liste der krankmachenden Urlaubsorte.

Dies sind die fünf Reiseziele weltweit, die den höchsten Score erreicht haben, bei denen also die meisten Urlauber von Krankheiten berichteten:

Punta Cana, Dominikanische Republik (Bug-Score: 90.4): Weiße Sandstrände, tropischer Flair und ein pulsierendes Nachtleben - was sich wie der Traum eines jeden Reisenden anhört, könnte schnell zum Albtraum werden. Rund 10 Prozent der Nutzer in Reiseforen klagen während eines Besuchs in Punta Canaüber urlaubsbedingte Krankheiten. Das Auswärtige Amt rät zu Impfungen gegen Hepatitis A (Langzeitaufenthalt) oder auch gegen Dengue-Fieber, Hepatitis B, Typhus, Tollwut und gegebenenfalls Cholera. Auch ein gewisses Risiko einer Malaria-Infektion existiert. Leitungswasser sollte vermieden werden und zum Zähneputzen und Geschirrspülen sollte gekauftes Trinkwasser oder gefiltertes, desinfiziertes oder abgekochtes Wasser verwendet werden. All diese Faktoren bringen dem Urlaubsort eine hohe Punktzahl beim Bug-Score ein - und damit den unrühmlichen ersten Platz der Liste.

(Bug Score: 70.6): Sal ist eine der beliebtesten Inseln der Kapverden. 350 Sonnentage im Jahr und kristallklares Wasser ziehen Touristen aus aller Welt an. Mehr als 11 Prozent der Nutzer in Reiseforen klagen jedoch über unerwartete Krankheiten nach ihrer Ankunft. Leitungswasser sollte vermieden werden, zudem warnt das Auswärtige Amt, dass seit August 2022 vermehrt Durchfallerkrankungen durch Infektion mit dem Erreger Shigella sonnei dokumentiert wurden. Impfempfehlungen gibt es für Hepatitis A, Dengue-Fieber, Hepatitis B und Typhus. Playa del Carmen und Cabo San Lucas, Mexiko (beide Bug Score: 63): Die beiden Reiseziele in Mexiko teilen sich wegen ihrer gleichen Punktzahl Rang vier und fünf der Liste. Im ganzen Land besteht das Risiko von übertragbaren Krankheiten durch Mücken. Zu den Erkrankungen können Chikungunya-Fieber, Dengue-Fieber, Leishamaniasis, Zika-Virus und auch Malaria gehören. Wie auch bei den anderen Reisezielen gilt: Urlauber sollten kein ungefiltertes Leitungswasser zu sich nehmen.



Urlaub in Europa: Bei diesen Zielen laufen Touristen am ehesten Gefahr, krank zu werden

Der Index hat sich aber nicht nur mit Reisezielen auf der gesamten Welt befasst, sondern auch noch einmal analysiert, wer die unrühmliche Liste in Europa anführt. Darunter finden sich einige sehr beliebte "Reise-Klassiker":

Benidorm, Spanien (Bug Score: 26.4): Wie man anhand der Zahlen sehen kann, reduziert sich das Krankheitsrisiko stark, wenn man innerhalb Europas reist. Im spanischen Benidorm klagen Touristen häufig über Lebensmittelvergiftungen. Extra Impfungen muss man hier allerdings nicht beachten.

(Bug Score: 26.4): Wie man anhand der Zahlen sehen kann, reduziert sich das Krankheitsrisiko stark, wenn man innerhalb Europas reist. Im spanischen Benidorm klagen Touristen häufig über Lebensmittelvergiftungen. Extra Impfungen muss man hier allerdings nicht beachten. London, Vereinigtes Königreich (Bug Score: 21.7): Von den einen geliebt, von den anderen gehasst: Die Hauptstadt Englands und Großbritanniens hat mit seinen Sehenswürdigkeiten und seiner Masse an Museen die Herzen vieler Touristen erobert. Trotz strenger Lebensmittelhygienegesetze und sauberem Trinkwasser haben zahlreiche Touristen ihren Urlaub wegen Krankheit unter- oder abbrechen müssen.

Paris, Frankreich (Bug Score: 19.4) und Teneriffa, Kanarische Inseln(Bug Score: 19.3) belegen die Plätze vier bis fünf im Ranking.



Travel-Bug-Index: So ist die Liste der Reiseziele entstanden

Für das Ranking haben die Technik-Experten von Forbes Advisor laut eigenen Angaben zufolge etwa 2,4 Millionen Beiträge in beliebten Reiseforen durchforstet, die Stichwörter, wie Salmonellen, E-Coli oder ähnliches enthielten. "Wir haben die am häufigsten vorkommenden Reiseziele aus dieser Untersuchung genommen und sie mit anderen relevanten Daten abgeglichen", schreibt das Team. Dazu zählten empfohlene Impfungen und die Empfehlungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Jedes Reiseziel sei unter diesen Kriterien bewertet und in den Bug-Index aufgenommen worden.

Krank im Urlaub: Diese Krankheiten fangen sich Touristen am häufigsten ein

Bei der Auswertung der Daten ist Forbes Advisor auf Krankheiten oder Viren und Bakterien gestoßen, die Reisenden besonders häufig den Urlaub kaputtmachen. Dazu zählen:

Salmonellen

Gastroenteritis

E-Coli

Lebensmittelvergiftung

Reisedurchfall

Urlaub: Mit diesen Tipps Krankheiten vermeiden

Die befragten Reise-Experten haben dem Magazin einige Tipps mit auf den Weg gegeben, die Reisende befolgen sollten, um Krankheit im Urlaub zu vermeiden:

Lebensmittel: Vermeiden Sie risikoreiche Lebensmittel wie seltenes Fleisch, Milchprodukte und alles, was roh ist. Insbesondere von Straßenhändlern.

Vermeiden Sie risikoreiche Lebensmittel wie seltenes Fleisch, Milchprodukte und alles, was roh ist. Insbesondere von Straßenhändlern. Wasser: Wenngleich Leitungswasser in einigen Ländern als sicher gilt, sollten Sie auf Flaschenwasser zurückgreifen. Auch Eis, welches möglicherweise mit Leitungswasser hergestellt wurde, sollte vermieden werden.

Wenngleich Leitungswasser in einigen Ländern als sicher gilt, sollten Sie auf Flaschenwasser zurückgreifen. Auch Eis, welches möglicherweise mit Leitungswasser hergestellt wurde, sollte vermieden werden. Buffet: Halten Sie die Augen auf und vermeiden Sie Lebensmittel, die schon längere Zeit in der Hitze gestanden haben könnten.

Halten Sie die Augen auf und vermeiden Sie Lebensmittel, die schon längere Zeit in der Hitze gestanden haben könnten. Handhygiene: Waschen Sie sich häufig die Hände, und lassen Sie sie an der Luft trocken oder benutzen Sie Papiertücher statt gemeinsamer Handtücher. Zur Sicherheit sollte man immer ein Handdesinfektionsmittel dabei haben.

Waschen Sie sich häufig die Hände, und lassen Sie sie an der Luft trocken oder benutzen Sie Papiertücher statt gemeinsamer Handtücher. Zur Sicherheit sollte man immer ein Handdesinfektionsmittel dabei haben. Restaurants und Cafés: Informieren Sie sich vor einem Besuch online, ob es Beschwerden über die Qualität der Lebensmittel oder gar Lebensmittelvergiftungen gegeben hat.

Übrigens: Die Allgäuer Zeitung hat für Sie herausgefunden, an welchen Urlaubsorten man dank Low-Budget-Reisen besonders günstig Urlaub machen kann.