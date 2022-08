Verl - 1860 München live im TV und Stream - Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

Hier gibt es die Infos zum Spiel SC Verl - 1860 München in der 3. Liga - rund um Termin, Uhrzeit und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

11.08.2022

Der Traditionsverein aus München dürfte mehr als zufrieden sein mit dem Start in die Saison 2022/2023 der 3.Liga: Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte, neun Tore und Tabellenplatz eins. Einzig das Ausscheiden im DFB-Pokal könnte dem ein oder anderen Löwen-Fan noch sauer aufstoßen, aber gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund zu verlieren, ist sicher keine Schande. Das sahen wohl auch die Zuschauer so, die nach dem Spiel noch lange im Stadion blieben, um die Mannschaft gebührend zu feiern.

Für den SC Verl läuft es hingegen bisher eher durchwachsen, ein Unentschieden und eine Niederlage gab es in den ersten beiden Spielen. Am dritten Spieltag geht es noch nach Dresden, bevor dann die Münchner Löwen zu Gast sind. Übrigens: Im DFB-Pokal spielen die Verler in dieser Saison gar nicht mit, dafür hatte es nicht gereicht.

Alles Wichtige zum Spiel SC Verl gegen den TSV 1860 München, wie die Übertragung im Free-TV oder gratis Live-Stream, den Termin sowie eine Bilanz finden Sie hier.

SC Verl gegen TSV 1860 München: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Um wie viel Uhr spielt Verl gegen 1860 München? Anpfiff am Samstag, 13. August 2022, ist um 14.00 Uhr. Spielort ist die Home-Deluxe-Arena in Verl.

Übertragung von SC Verl - 1860 München: Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Wenn Sie die Partie Verl gegen München live online anschauen wollen, bleibt Ihnen nur der kostenpflichtige Stream von Magenta TV. Ebenso wenig kostenfrei wie der Live-Stream ist die Übertragung im TV, dort müssen Sie ebenfalls auf Magenta TV zurückgreifen.

Das sind die wichtigsten Eckdaten rund um das Spiel in der 3. Liga SC Verl vs. 1860 München:

Spiel: SC Verl gegen TSV 1860 München, 4. Spieltag der 3. Liga 2022/23

SC Verl gegen TSV 1860 München, 4. Spieltag der 3. Liga 2022/23 Datum: Samstag, 13. August 2022

Samstag, 13. August 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Home-Deluxe-Arena, Verl

Home-Deluxe-Arena, Verl Übertragung im Free-TV : /

: / Übertragung im Gratis-Stream : /

: / Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Sie interessieren sich für weitere Spiele in der dritthöchsten Spielklasse im Fußball? Wir haben die Informationen für die 3. Liga 2022/23: Übertragung der Spiele im Free-TV und Live-Stream.

SC Verl vs. TSV 1860 München - Die Bilanz

Laut der sportschaugab es das Aufeinandertreffen SC Verl vs. TSV 1860 München insgesamt sechs Mal. Ausgehend von diesen Partien sollten die Löwen leichtes Spiel haben: Den Spielern des SC Verl gelang kein einziger Sieg. Dem gegenüber stehen vier Siege der blauen Münchner, der letzte datiert auf den 29. Spieltag der 3.Liga in der vergangenen Saison zurück. Mit einem 2:0 gewann man im Frühjahr vor heimischen Publikum (7.500 Zuschauer) im Stadion an der Grünwalder Straße gegen die Gäste aus Verl.

Der Vollständigkeit halber: Die verbleibenden zwei Spiele aus den sechs Begegnungen SC Verl - TSV 1860 München sind selbstverständlich ohne Sieger ausgegangen.

Am dritten Spieltag der 3. Liga spielten die Löwen gegen den SV Meppen und zeigten ein dominantes Spiel, was sich auch im Ergebnis widerspiegelte: 4:0 stand am Ende auf der Anzeigetafel.

