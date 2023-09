Am Tag der Deutschen Einheit bleiben die Geschäfte geschlossen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Welche Läden am 3. Oktober öffnen dürfen, lesen Sie hier.

04.09.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Der Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. Wie der Name bereits verrät, steht an dem Gedenktag die Wiedervereinigung Deutschlands im Mittelpunkt. In jedem Bundesland gilt der 3. Oktober deshalb als gesetzlicher Feiertag. Läden müssen generell also geschlossen bleiben. Aber gibt es auch Ausnahmen. Was hat am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg geöffnet?

Was hat am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg offen?

Im "Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg" ist festgehalten, dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben müssen. Es gibt aber bestimmte Ausnahmen – zum Beispiel für Apotheken. Übrigens gelten auch landwirtschaftliche Betriebe und Hofläden als Verkaufsstellen, sie dürfen aber an Sonn- und Feiertagen trotzdem öffnen, wenn sie selbst produzierte Waren verkaufen. Diese Läden dürfen am Tag der Deutschen Einheit öffnen:

Tankstellen dürfen am 3. Oktober in Baden-Württemberg offen haben: Selbstverständlich muss auch an Feiertagen ausreichend Kraftstoff vorhanden sein. Tankstellen dürfen deshalb unabhängig von den Ladenöffnungszeiten offen haben. An Feiertagen darf in einem zugehörigen Laden aber nicht alles verkauft werden. Laut Gesetz dürfen Tankstellen neben Kraftstoff nur Ersatzteile und Reisebedarf verkaufen. Unter Reisebedarf zählen unter anderem auch Lebensmittel und sogar Alkohol. Allerdings heißt es im Gesetz: "in kleineren Mengen".

Apotheken dürfen am Tag der Deutschen Einheit zwar öffnen, allerdings ist auch im Gesetz festgehalten, dass ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. Trotzdem müssen Regionen eine Apotheke zur Versorgung offen halten. Die "Notfallapotheken" müssen sich abwechseln – sofern es mehrere Apotheken gibt. An Apotheken, die geschlossen sind, sollte die Adresse der Notfallapotheke laut Gesetz gut sichtbar angebracht werden.

Verkaufsstellen an Flughäfen und Bahnhöfen dürfen öffnen: In Flughäfen dürfen am Tag der Deutschen Einheit alle Läden öffnen. Sie dürfen laut Ladenöffnungsgesetz sogar regulär verkaufen, obwohl es Höchstgrenzen bei der Verkaufsfläche gibt. Auch in Bahnhöfen dürfen Läden offen haben, allerdings dürfen Sie am Tag der Deutschen Einheit nur Reisebedarf verkaufen.

Bäckereien dürfen offen haben: Bäckereien dürfen am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg öffnen. Allerdings ist festgelegt, dass sie maximal drei Stunden offen haben dürfen und sich an die Zeit des Hauptgottesdienstes richten sollen.

Kiosk: Läden, die hauptsächlich Zeitungen verkaufen, dürfen am Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg öffnen, da sie im Ladenöffnungsgesetz unter besondere Warengruppen festgehalten sind.

Hofläden: Hofläden dürfen am Tag der Deutschen Einheit öffnen, wenn sie ihre "selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkte" anbieten. An Feiertagen aber maximal sechs Stunden.

Besondere Warengruppen: Welche Läden dürfen am Tag der Deutschen Einheit offen haben?

In §9 des Ladenöffnungsgesetzes sind "besondere Warengruppen" festgehalten, die auch an Sonn- und Feiertagen verkauft werden dürfen. Läden, die hauptsächlich diese Warengruppen führen, dürfen auch an Feiertagen öffnen. Sie müssen sich aber an bestimmte Richtlinien halten. Hier der Überblick:

Frische Milch: Läden dürfen in Baden-Württemberg drei Stunden öffnen.

Konditor- und frische Backwaren: Läden dürfen drei Stunden öffnen.

Blumen: Läden dürfen am Tag der Deutschen Einheit drei Stunden öffnen.

Hofläden mit eigenen Waren dürfen sechs Stunden öffnen.

Zeitschriften: Läden dürfen sechs Stunden öffnen.

