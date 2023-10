Welche Vitamine enthält eine Zwiebel?

Manche lieben sie, manche können sie nicht ausstehen: die Zwiebel. Sie gilt als sehr gesund, aber liegt das auch am Vitamin-Gehalt?

13.10.2023

Eine Zwiebel ist keine Vitamin-Bombe, trotzdem ist sie gesund. Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und wird noch heute als Heilpflanze verwendet.

Ursprünglich wurde die Zwiebel in Nordafrika angebaut, erst die Römer haben die Pflanze nach Mitteleuropa gebracht. Welche Vitamine eine Zwiebel enthält, lesen Sie hier.

Zwiebel: Vitamine und Mineralstoffe im Überblick

Mit Zwiebeln lässt sich der Tagesbedarf an Vitaminen nicht decken, trotzdem tragen sie einen kleinen Teil dazu bei. Vor allem der Folat-Gehalt ist nicht zu unterschätzen: 100 Gramm Zwiebeln liefern 10 Prozent des Tagesbedarfs an Folat. Das Vitamin ist für die Zellteilung notwendig und gut für die Blutbildung. Eine Zwiebel enthält kein Vitamin A , Vitamin D und Vitamin B12. Vitamin B12 ist hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln zu finden und Vitamin D ist in geringen Mengen unter anderem in Fisch enthalten, aber kaum in Gemüse.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Vitamine , verglichen mit dem jeweiligen Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wie viel Prozent des Tagesbedarfs mit 100 Gramm erreicht werden, steht in Klammern.

100 g Zwiebel, roh:

Diese Mineralstoffe sind in rohen Zwiebeln enthalten:

Kalium (K): 140 mg

Natrium (Na): 7,7 mg

Chlorid (Cl): 23 mg

Calcium (Ca): 20 mg

Magnesium (Mg): 8,5 mg

Phosphor (P): 30 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod (I): 1,8 µg

Zink (Zn): 0,2 mg

Selen: 0,6 µg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was macht die Zwiebel gesund?

Der Zwiebel werden sehr viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. Viele Hausmittel rund um die Zwiebel werden seit Jahrzehnten weitergegeben. Vielleicht auch deshalb wurde die Zwiebel 2015 zur Heilpflanze des Jahres gewählt.

Ursel Bühring , Gründerin der Freiburger Heilpflanzenschule, schreibt in ihrem Universalhandbuch "Alles über Heilpflanzen", dass die Zwiebel Husten lindern könne. Die Liste an potenziellen Wirkungen rund um die Zwiebel ist lang. Sie soll auch gegen Mittelohrentzündungen helfen. Laut dem Portal medizin-transparent.at gibt es aber leider keine Studie zu dem Thema. Trotzdem ist klar: Die Zwiebel enthält eine Reihe aktiver Inhaltsstoffe, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken können. Zum Beispiel Flavonoide. Sie haben eine antioxidative Wirkung und können den Cholesterinspiegel senken. Auch Quercetin gehört zur Gruppe der Flavonoide. Es schützt den Körper unter anderem vor oxidativem Stress.