Gottschalk gibt Gäste von "Wetten, dass..?" bekannt

Schon lange wird spekuliert, welche Gäste Thomas Gottschalk bei seiner letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" begrüßen wird. Jetzt hat er ein paar Namen ausgeplaudert.

25.10.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Noch ein letztes Mal wird Thomas Gottschalk auf der Couch von "Wetten, dass..?" Platz nehmen – und das ohne Co-Moderatorin Michelle Hunziker. Doch wie immer wird sich der 73-Jährige auch bei seiner letzten Show die Couch in Offenburg mit mehreren Gästen teilen. Bislang war nicht bekannt, wer diese sein werden. Doch nun, einen Monat vor der diesjährigen Ausgabe, hat Gottschalk in der neuesten Folge seines Podcasts "Die Supernasen" vor Mike Krüger ausgeplaudert, auf wen sich die "Wetten, dass..?"-Fans im November freuen dürfen.

Gäste bei "Wetten, dass..?": Helene Fischer und Shirin David treten zusammen auf

Zuletzt häuften sich die Gerüchte, jetzt ist es offiziell: "Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in 'Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird. Das ist ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga , die ich leider nicht habe", verriet der Moderator. Die beiden sollen zusammen singen – "irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre 'Atemlos' – oder waren's erst zehn?", so Gottschalk weiter. Fischer ist die erfolgreichste Sängerin im deutschsprachigen Raum, David gilt als Rapkönigin, ist derzeit auch als Coachin bei der Castingshow "The Voice of Germany" dabei.

Als Krüger anmerkte, dass sich derzeit viele deutsche Sänger mit Rappern zusammentun, weil Udo Lindenberg und Apache 207 so erfolgreich mit ihrem Song "Komet" gewesen seien, spoilerte Gottschalk noch weitere Gäste. Denn auch an Apache sein man "dran". Eigentlich tritt der Sänger nicht im Fernsehen auf, man hoffe aber, dass er vielleicht eine Ausnahme mache.

Gottschalk erzählte Krüger auch, dass Weltstar Cher zu ihm zu "Wetten, dass..?" kommen werde. Die Sängerin hat vor Kurzem ein Weihnachtsalbum veröffentlicht.

Letztes "Wetten, dass..?" mit Gottschalk: Zukunft der Show unklar

Die Show, die am 25. November in Offenburg stattfindet, wird Gottschalks letztes "Wetten, dass..?" sein. Wie es danach weitergeht, will das ZDF laut früheren Angaben nach der Sendung entscheiden. 2021 hatte der Sender den TV-Klassiker (den es regulär von 1981 bis 2014 gab) zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Hunziker neu aufgelegt. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden in der Folge zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. 2022 sahen mehr als zehn Millionen die Show im Fernsehen . (mit dpa)