Wetter am Wochenende, 4. und 5.2.2023 in Bayern: Viel Schnee, aber Ende ist in Sicht

Das Wetter am Wochenende, 4. und 5. Februar 2023, in Bayern ist von Schnee geprägt, aber durchhalten: ein Ende ist in Sicht. Die genaue Wettervorhersage im Artikel.

03.02.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Das Wochenende, 4. und 5. Februar 2023, in Bayern wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem am Sonntag reich an Schnee und kalt. Also warm anziehen und aufpassen, denn es wird glatt. Die genaue Wettervorhersage, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wetter am Samstag, 4. Februar 2023, in Bayern: Erst Schnee, dann Sonne

An den Alpen schneit es zeitweise noch leicht, auch bis in tiefere Lagen. Im Rest Bayerns lässt der Regen nach, im Osten zeigt sich die Sonne sogar mal etwas länger. In Hochfranken erreichen die Temperaturen ein Grad, westlich des Spessarts kann es bis neun Grad warm werden. Der Wind weht mäßig bis frisch.

In der Nacht zum Sonntag tummeln sich in der Nähe der Alpen einige Wolken, es bleibt aber weitestgehend trocken. Sonst lockert es auf und ist nur noch gering bewölkt. Die Frühwerte liegen bei minus eins bis minus neun Grad, im Bayerwald wird es am kältesten.

Wetter am Sonntag, 5. Februar 2023, in Bayern: In der Nacht schneit es in vielen Teilen des Freistaats

Anfangs zeigt sich die Sonne am Sonntag noch vermehrt am bayerischen Himmel, allerdings ziehen im Laufe des Tages dichte Wolken von Nordwesten herein. Schnee und Schneeregen fallen in der zweiten Tageshälfte in Franken, der dann zum Abend hin nach Südosten weiterzieht. Die Temperaturen liegen an den östlichen Mittelgebirgen um minus ein Grad und am Bodensee bei plus fünf Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Montag zieht sich der Schnee in den Süden Bayerns zurück, später lässt er dort auch ganz nach. Allerdings gilt dort besondere Vorsicht, denn die Straßen werden glatt. Aus östlicher Richtung lockert der Himmel dann etwas auf und die Luft kühlt sich auf null bis minus zehn Grad ab. Am kältesten wird es - wie schon am Samstag - im Bayerwald.

Wetter am Montag, 6. Februar 2023

Der Wochenstart ist oft bewölkt und von Hochnebel geprägt. An den östlichen Mittelgebirgen und auf den Alpengipfeln gibt es aber die Chance, etwas Sonne zu tanken. Der Montag bleibt niederschlagsfrei bei null bis sechs Grad bei schwachem Wind aus nordöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der bayerische Himmel teils klar, aber auch mit Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus acht Grad, in dem ein oder anderen Alpental kann es auch bis minus zehn Grad werden.

