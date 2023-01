Wetter heute am 5. Januar 2023: Orkan- und Sturmböen in Teilen des Landes

Das Wetter bleibt heute, 5. Januar 2023, weiter trüb. Der Wetterdienst hat für Teile von Deutschland eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben.

05.01.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Heute wird es stürmisch in Teilen von Deutschland. Laut wetterkontor.de bleibt es weiter wolkenverhangen. So wird das Wetter am Donnerstag, 5. Januar 2023.

Wetter heute am 5. Januar 2023

Die Sonne schafft es am Donnerstag, 5. Januar 2023, nicht oft durch die Wolken. Meistens bleibt es bedeckt oder stark bewölkt. Bis zum Abend lassen die Regenfälle oft nach. Zwischen den Alpen und dem Harz sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 und 1600 Meter Höhe.

Die Tageshöchsttemperaturen pendeln sich am Nachmittag zwischen 4 und 14 Grad ein. Oft weht ein mäßiger bis frischer Wind. Teilweise frischer bis starker Wind. Im Osten kann es zu stürmischen Böen kommen.

Wetter in Deutschland am Donnerstag: Warnung vor Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor steifen bis stürmischen Böen mit Werten von 7 bis 8 auf der Beaufort-Skala in den meisten Teilen von Deutschland. Zu Sturmböen kommt es an den Küsten und im höheren Bergland. Auf exponierten Bergen kann es zu schweren Sturmböen und Orkanböen kommen. Im Tagesverlauf lässt der Wind wieder nach. Zudem warnt der DWD vor Stark- oder Dauerregen in Staulagen im Süddeutschland.

Wetter in der Nacht auf Freitag

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6. Januar 2023, kommt es zu Niesel oder Regen. Der Himmel bleibt vor allem im Norden und Westen dicht bewölkt. Im Osten und im Süden bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 1 Grad.

Wetter morgen am 6. Januar 2023

Am Freitag schafft es die Sonne südlich der Donau ab und zu heraus. Dort und im Südwesten bleibt es trocken. Währenddessen bleibt es in den restlichen Regionen dicht bewölkt mit Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen an der Küste und auf den Höhen erreichen Werte von 4 bis 9 Grad. Im restlichen Teil des Landes zwischen 10 und 14 Grad. Im äußersten Süden weht ein schwacher Wind. In den anderen Regionen frischer bis starker Wind.

